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Nhã Phương cùng dàn hậu so kè sắc vóc trên thảm đỏ AVIFW21st ngày thứ 2

Duy Đức

ANTD.VN - Sau đêm diễn đầy bùng nổ ngày khai mạc, Aquafina Vietnam International Fashion Week 21st Edition 2026 tiếp tục diễn ra đêm công diễn thứ hai. Trước khi đến với những bộ sưu tập mãn nhãn đến từ các NTK, thương hiệu thời trang trong nước và quốc tế, khán giả được một phen “đã mắt” với “bữa tiệc thời trang” thảm đỏ với những cái tên như: Diễn viên Nhã Phương, Võ Điền Gia Huy, “chị đẹp” Khổng Tú Quỳnh, hoa hậu Khánh Vân…

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