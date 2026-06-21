Côn Đảo dẫn đầu danh sách 30 hòn đảo bí ẩn nhất thế giới

ANTD.VN - Trong danh sách 30 hòn đảo bí ẩn nhất thế giới vừa được tạp chí du lịch Travel + Leisure (Mỹ) công bố, Côn Đảo của Việt Nam đứng ở vị trí số 1, vượt qua nhiều điểm đến nổi tiếng tại Hy Lạp, Indonesia, Bồ Đào Nha, Thụy Điển hay Belize.

Côn Đảo luôn nằm trong top những hòn đảo hấp dẫn nhất thế giới

Theo Travel + Leisure, những hòn đảo góp mặt trong bảng xếp hạng đều sở hữu nét hoang sơ, chưa bị du lịch đại chúng tác động mạnh và mang đến cảm giác tách biệt khỏi nhịp sống hiện đại. Đây là những điểm đến phù hợp với du khách muốn tìm kiếm sự riêng tư, yên bình và những trải nghiệm khám phá khác biệt.

Khi giới thiệu về Côn Đảo, tạp chí này nhận định nơi đây có thể là lựa chọn dành cho những người muốn khám phá một Việt Nam yên tĩnh hơn. Những bãi biển vắng người, làn nước trong xanh như pha lê cùng các vách đá granit hùng vĩ đã tạo nên sức hút riêng cho quần đảo nằm ngoài khơi phía Đông Nam Việt Nam. Travel + Leisure thậm chí ví vẻ đẹp của Côn Đảo với bờ biển Amalfi nổi tiếng của Italia nhưng không có cảnh đông đúc thường thấy tại các điểm du lịch nổi tiếng.

Việc tiếp tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng quốc tế cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của Côn Đảo. Trước đó, Business Insider từng đưa nơi đây vào danh sách 13 hòn đảo bí ẩn nhất thế giới; CNN gọi Côn Đảo là một trong những “thiên đường biển” của châu Á; Lonely Planet xếp hòn đảo này vào top 10 điểm đến hấp dẫn nhất châu Á. Năm 2024, Time Out cũng đưa Côn Đảo vào nhóm những điểm đến hoang sơ, ít đông đúc và đáng khám phá nhất toàn cầu, trong khi Vogue xếp nơi đây ở vị trí thứ 5 trong danh sách các điểm đến toàn cầu đáng ghé thăm.