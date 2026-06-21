Phát hiện hơn 125 hiện vật quý hiếm của văn hóa Đông Sơn

Bộ sưu tập bao gồm nhiều loại hình hiện vật phong phú, phản ánh đa dạng các mặt của đời sống xã hội thời kỳ Đông Sơn. Trong đó có các hiện vật sinh hoạt như thố đồng, nồi đồng, bát bồng; các công cụ sản xuất và lao động như dọi xe chỉ. Ngoài ra còn có nhiều loại vũ khí như rìu chiến lưỡi xéo, rìu lưỡi xòe cân, rìu hình tứ giác, dao găm, lao, mác, mũi tên và các hiện vật trang sức như vòng tay, vòng chân và chân chạc bằng đồng.

Đây được đánh giá là một trong những bộ hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa và khảo cổ học đặc biệt, góp phần bổ sung nguồn tư liệu quý về quá trình hình thành, phát triển của cư dân cổ trên vùng đất Nghệ An.

Tại cuộc họp, các chuyên gia đã trao đổi, làm rõ tên gọi, niên đại, chức năng, giá trị của từng hiện vật; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp chuyên môn về bảo quản, phục hồi và phát huy giá trị sưu tập trong thời gian tới. Tiến sĩ Phạm Quốc Quân - thành viên Hội đồng Di sản quốc gia đánh giá đây là bộ sưu tập hiện vật Đông Sơn “vô cùng giá trị và quý hiếm”, có nguồn gốc, địa điểm phát hiện rõ ràng, mang ý nghĩa đặc biệt đối với công tác nghiên cứu lịch sử - khảo cổ học của địa phương. Không chỉ có giá trị về mặt hiện vật học, bộ sưu tập còn cung cấp những minh chứng sinh động về đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội cũng như trình độ chế tác của cư dân cổ từng sinh sống trên địa bàn Nghệ An.

Những hiện vật được tìm thấy cho thấy sự phát triển khá cao của nghề đúc đồng, khả năng chế tạo công cụ lao động, vũ khí và đồ dùng sinh hoạt tinh xảo của người xưa.

Các nhà nghiên cứu nhận định, việc phát hiện và thu hồi số lượng lớn hiện vật Đông Sơn lần này có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo tồn, nghiên cứu lịch sử địa phương, đồng thời góp phần khẳng định vị trí của Nghệ An trong không gian văn hóa Đông Sơn rộng lớn ở khu vực Bắc Trung bộ. Sau khi hoàn tất công tác thẩm định, Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh sẽ tiếp tục xây dựng hồ sơ khoa học chi tiết cho từng hiện vật, triển khai các giải pháp bảo quản và phục hồi nhằm đảm bảo lưu giữ lâu dài những giá trị quý báu của di sản. Đơn vị cũng đang chuẩn bị kế hoạch tổ chức trưng bày, giới thiệu bộ sưu tập tới công chúng trong thời gian tới nhằm giúp người dân, du khách có cơ hội tiếp cận những hiện vật quý hiếm và góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa của nền văn hóa Đông Sơn, nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy di sản trong cộng đồng.