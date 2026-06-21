VTV4 ra mắt chương trình phân tích thời sự “Nhìn từ Hà Nội”

ANTD.VN - Chương trình mới của kênh VTV4 hướng tới việc phân tích các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế dưới góc nhìn chuyên gia, đồng thời trở thành kênh thông tin dành cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Ban Truyền hình Đối ngoại (VTV4) vừa giới thiệu chương trình mới mang tên "Nhìn từ Hà Nội". Đây là chương trình chính luận được xây dựng theo hướng phân tích, bình luận chuyên sâu các vấn đề thời sự, chính trị, kinh tế và xã hội đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

Theo đơn vị sản xuất, thay vì chỉ cung cấp thông tin sự kiện, "Nhìn từ Hà Nội" hướng đến việc lý giải bối cảnh, nguyên nhân và tác động của các vấn đề đương đại thông qua trao đổi với các chuyên gia, nhà nghiên cứu và khách mời có chuyên môn. Chương trình kỳ vọng mang đến cho khán giả những góc nhìn đa chiều về các chuyển động trong nước cũng như trên thế giới.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự tham gia của các học giả, nhà lý luận và chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực. Thông qua các cuộc trao đổi, chương trình đặt mục tiêu giúp khán giả tiếp cận các vấn đề thời sự từ nhiều góc độ khác nhau, qua đó có thêm cơ sở để nhìn nhận những vấn đề đang diễn ra trong đời sống kinh tế, chính trị và xã hội.

Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia, nhà nghiên cứu và khách mời có chuyên môn

PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn, Phó Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống, cho rằng chương trình mở ra không gian thảo luận về những vấn đề không chỉ của Việt Nam mà còn của thế giới, từ phát triển kinh tế, an ninh đến các vấn đề xã hội trong bối cảnh hội nhập. Theo ông, việc cung cấp thêm những góc nhìn đa dạng sẽ góp phần giúp công chúng hiểu sâu hơn về các vấn đề đương đại.

Là kênh truyền hình đối ngoại quốc gia, VTV4 hiện phục vụ đông đảo kiều bào Việt Nam trên khắp thế giới. Vì vậy, bên cạnh khán giả trong nước, "Nhìn từ Hà Nội" còn được kỳ vọng trở thành cầu nối thông tin giữa quê hương và cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Theo êkíp sản xuất, chương trình sẽ lựa chọn những chủ đề đang được quan tâm để phân tích và thảo luận cùng các chuyên gia. Nội dung không chỉ tập trung vào các vấn đề trong nước mà còn mở rộng tới những diễn biến quốc tế có tác động tới Việt Nam.

Trong bối cảnh môi trường truyền thông số phát triển mạnh với lượng thông tin khổng lồ được lan truyền mỗi ngày, nhu cầu tiếp cận các sản phẩm báo chí chuyên sâu ngày càng lớn. Sự xuất hiện của "Nhìn từ Hà Nội" được xem là nỗ lực của VTV4 trong việc đa dạng hóa nội dung chính luận, đồng thời mang đến thêm một diễn đàn trao đổi và phân tích các vấn đề thời sự dưới góc nhìn chuyên gia. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 19h45 Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV4.