Gameshow "AI Thực chiến 2026" trở lại trên sóng VTV, treo giải 1 tỷ đồng

ANTD.VN - Cuộc thi "AI Thực chiến 2026" vừa chính thức khởi động, tiếp tục tìm kiếm những tài năng công nghệ trẻ trên cả nước. Mùa giải năm nay được nâng cấp thành gameshow truyền hình với giải thưởng cao nhất gồm 1 tỷ đồng tiền mặt cùng cơ hội nhận học bổng hoặc khoản đầu tư trị giá 1 triệu USD.

Cuộc thi "AI Thực chiến" do Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (NDC), Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) phối hợp tổ chức. Sự trở lại của cuộc thi diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Cùng với đó, Chính phủ đã xác định trí tuệ nhân tạo là một trong 10 nhóm công nghệ chiến lược, được kỳ vọng trở thành động lực quan trọng thúc đẩy chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Từ một sân chơi chuyên môn dành cho cộng đồng công nghệ, "AI Thực chiến" đang bước sang một giai đoạn mới khi được làm mới dưới hình thức gameshow truyền hình phát sóng trên sóng quốc gia.

Đội Quán quân "AI thực chiến 2025" Converged

Sau mùa giải đầu tiên thu hút hơn 10 triệu lượt theo dõi trực tiếp trên các kênh VTV2, VTV3 cùng hàng triệu lượt tương tác trên nền tảng số, "AI Thực chiến" được xem là một trong những sân chơi công nghệ hiếm hoi tạo được sức lan tỏa rộng rãi đến công chúng. Tuy nhiên, theo ban tổ chức, điều giá trị nhất mà chương trình mang lại không chỉ là những con số về lượng người xem mà là việc tạo ra môi trường thi đấu thực chiến, nơi các bạn trẻ có cơ hội tiếp cận những bài toán thực tế và thử sức dưới sự đồng hành của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Điểm mới đáng chú ý nhất của mùa giải năm nay là việc cuộc thi được làm mới theo định dạng gameshow truyền hình. Nếu trước đây AI thường được nhìn nhận là lĩnh vực mang tính học thuật và khá xa lạ với số đông khán giả, thì ở mùa giải 2026, ban tổ chức muốn đưa những câu chuyện về công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo đến gần hơn với công chúng thông qua ngôn ngữ truyền hình. Các đội thi sẽ trực tiếp bước vào những thử thách gắn với các vấn đề thực tiễn, qua đó giúp khán giả hình dung rõ hơn cách AI có thể được ứng dụng trong đời sống.

Mỗi đội tham gia gồm không quá 3 thành viên và sẽ trải qua nhiều vòng đấu với độ khó tăng dần. Từ việc xử lý dữ liệu, xây dựng mô hình đến giải quyết những bài toán thực tế do ban tổ chức đưa ra, các thí sinh sẽ phải chứng minh năng lực chuyên môn cũng như khả năng biến công nghệ thành những giải pháp có giá trị ứng dụng. Bên cạnh phần thi chính thức, chương trình còn tăng cường hoạt động đào tạo và huấn luyện với sự tham gia của các mentor trong nước và quốc tế, giúp các đội thi nâng cao kỹ năng thực hành, hoàn thiện sản phẩm và phát triển tư duy giải quyết vấn đề.

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Ban tổ chức bấm nút khởi động cuộc thi

Phát biểu tại lễ phát động, nhà báo Đỗ Đức Hoàng - Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam cho rằng Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới khi công nghệ không còn chỉ là công cụ hỗ trợ mà đã trở thành động lực dẫn dắt. Theo ông, nhiệm vụ đặt ra hiện nay không chỉ là ứng dụng AI mà còn phải xây dựng được đội ngũ nhân lực làm chủ công nghệ lõi, mang tinh thần tự cường "Made in Vietnam", đáp ứng yêu cầu phát triển của những làn sóng công nghệ mới.

Lãnh đạo VTV nhấn mạnh thành công của mùa giải đầu tiên không nằm ở tỷ suất người xem mà ở chất lượng chuyên môn của cuộc thi. Các vòng đấu được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ dưới sự giám sát của đội ngũ kỹ thuật và hội đồng giám khảo gồm nhiều chuyên gia hàng đầu về trí tuệ nhân tạo trong và ngoài nước. Theo ông Đỗ Đức Hoàng, cuộc thi hướng tới mục tiêu đào tạo thế hệ kỹ sư AI "đủ đức - đủ tài", không chỉ giỏi về kỹ thuật mà còn có trách nhiệm xã hội, phát triển các sản phẩm công nghệ phục vụ con người và cộng đồng.

Không chỉ tìm kiếm người chiến thắng, "AI Thực chiến" 2026 còn được định hướng trở thành một hệ sinh thái đào tạo và ươm tạo tài năng công nghệ. Một trong những nội dung được nhấn mạnh tại mùa giải năm nay là câu chuyện về dữ liệu sạch và AI vì cộng đồng. Trung tâm Dữ liệu Quốc gia sẽ trực tiếp hỗ trợ nguồn dữ liệu chuyên sâu phục vụ thi đấu, đồng thời bảo đảm an ninh hệ thống và an toàn dữ liệu. Đại diện đơn vị này cho rằng dữ liệu chính là "mạch máu" của AI, vì vậy việc xây dựng môi trường dữ liệu chất lượng cao sẽ giúp các đội thi có điều kiện tốt hơn để phát triển và huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo.

Trong khi đó, Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia sẽ chủ trì các chương trình huấn luyện chuyên sâu, workshop và hoạt động ươm tạo nhằm phát hiện, đồng hành cùng những dự án tiềm năng ngay từ giai đoạn đầu. Theo đại diện hiệp hội, mục tiêu không chỉ là tìm ra những gương mặt xuất sắc trong một cuộc thi, mà còn xây dựng một hệ sinh thái đủ khả năng nuôi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực AI chất lượng cao cho đất nước trong dài hạn.

Theo kế hoạch, vòng sơ loại của cuộc thi sẽ diễn ra trong tháng 7-2026, vòng chung khảo vào tháng 8-2026, vòng bán kết từ tháng 9 đến tháng 10-2026 và vòng chung kết được tổ chức trong tháng 11, tháng 12-2026. Các chương trình dự kiến phát sóng từ tháng 9-2026 đến tháng 1-2027 trên VTV2 và các nền tảng của Đài Truyền hình Việt Nam. Gala công bố kết quả và trao giải dự kiến được truyền hình trực tiếp vào ngày 10-1-2027.

Về cơ cấu giải thưởng, đội vô địch sẽ nhận 1 tỷ đồng tiền mặt cùng gói hỗ trợ thuộc chương trình "Điều kỳ diệu của Techcombank" trị giá 1 triệu USD dưới hình thức học bổng hoặc khoản đầu tư. Ngoài ra còn có một giải Nhì trị giá 300 triệu đồng, hai giải Ba trị giá 150 triệu đồng mỗi giải và nhiều giải thưởng phụ trị giá 50 triệu đồng mỗi giải dành cho các hạng mục như: Ứng dụng Dữ liệu xuất sắc, Startup AI tiềm năng, Ứng dụng AI đẳng cấp quốc tế, Ý tưởng xuất sắc, Sử dụng API hiệu quả, Ứng dụng AI sáng tạo, Tài năng triển vọng, Khán giả bình chọn.

Ban tổ chức cho biết tất cả sản phẩm tham gia đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn hệ thống, bảo mật dữ liệu cá nhân, không xâm phạm lợi ích quốc gia, an ninh dân tộc và bảo đảm các chuẩn mực đạo đức trong phát triển trí tuệ nhân tạo. Xa hơn một cuộc thi công nghệ đơn thuần, "AI Thực chiến" 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành nơi phát hiện những hạt nhân mới cho hệ sinh thái AI Việt Nam, đồng thời lan tỏa tinh thần làm chủ công nghệ và khát vọng sáng tạo tới cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.