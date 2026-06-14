Nhiều tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được chuyển thể thành phim

ANTD.VN - Kho tàng truyện của Nguyễn Nhật Ánh tiếp tục trở thành nguồn cảm hứng cho điện ảnh Việt khi nhiều tác phẩm của ông đã được mua bản quyền chuyển thể thành phim.

Sau thành công của hàng loạt bộ phim chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh như: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Cô gái đến từ hôm qua, Mắt biếc, Ngày xưa có một chuyện tình...khán giả có thể sẽ tiếp tục được gặp những nhân vật quen thuộc của ông trên màn ảnh trong thời gian tới.

Theo thông tin mới được tiết lộ, hiện có khoảng 4-5 tác phẩm văn học của Nguyễn Nhật Ánh đã được các đơn vị sản xuất mua bản quyền để phát triển thành phim. Trong số này, "Ngồi khóc trên cây" là tác phẩm duy nhất được xác nhận công khai, lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo độc giả và người yêu điện ảnh.

Xuất bản năm 2013, "Ngồi khóc trên cây" được xem là một trong những cuốn tiểu thuyết giàu cảm xúc và có chất điện ảnh rõ nét của Nguyễn Nhật Ánh. Tác phẩm kể câu chuyện tình yêu giữa Đông và Rùa trong khung cảnh làng quê yên bình, nơi những rung động đầu đời đan xen với những biến cố bất ngờ của số phận.

So với nhiều tác phẩm nổi tiếng khác của nhà văn xứ Quảng, "Ngồi khóc trên cây" mang màu sắc trưởng thành hơn. Bên cạnh chất thơ quen thuộc, cuốn sách còn chứa đựng những khoảng lặng buồn, những day dứt về tình yêu, gia đình và sự mất mát. Chính yếu tố này khiến nhiều độc giả từ lâu đã kỳ vọng tác phẩm sẽ được chuyển thể thành phim điện ảnh.

Thực tế, dự án chuyển thể "Ngồi khóc trên cây" từng được công bố cách đây nhiều năm. Tuy nhiên, sau đó gần như không xuất hiện thêm thông tin đáng kể nào về quá trình sản xuất. Việc tác phẩm tiếp tục được nhắc đến trong danh sách những cuốn sách đã được mua bản quyền làm phim khiến người hâm mộ kỳ vọng dự án vẫn đang được các nhà sản xuất theo đuổi.

Bên cạnh "Ngồi khóc trên cây", danh tính những tác phẩm còn lại vẫn chưa được tiết lộ. Điều này làm dấy lên nhiều đồn đoán trong cộng đồng độc giả về những cái tên có khả năng tiếp theo được đưa lên màn ảnh như: Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, Bảy bước tới mùa hè, Tôi là Bêtô, Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ...Đây đều là những tác phẩm sở hữu lượng độc giả lớn và từng nhiều lần được khán giả đề xuất chuyển thể lên màn ảnh rộng.

Các bộ phim chuyển thể từ tác phẩm Nguyễn Nhật Ánh đã trở thành một thương hiệu riêng của điện ảnh Việt

Trong hơn một thập niên qua, các bộ phim chuyển thể từ tác phẩm Nguyễn Nhật Ánh đã trở thành một thương hiệu riêng của điện ảnh Việt. Năm 2015, "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" của đạo diễn Victor Vũ tạo nên cơn sốt phòng vé và giành nhiều giải thưởng trong nước lẫn quốc tế. Bốn năm sau, "Mắt biếc" tiếp tục trở thành hiện tượng với doanh thu hơn 180 tỷ đồng, góp phần khẳng định sức hút của những câu chuyện tuổi trẻ mang đậm bản sắc Việt Nam.

Gần đây nhất, "Ngày xưa có một chuyện tình" cũng nhận được nhiều sự quan tâm khi chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của Nguyễn Nhật Ánh. Thành công liên tiếp của các dự án này cho thấy kho tàng văn học của nhà văn sinh năm 1955 vẫn là nguồn chất liệu hấp dẫn đối với các nhà làm phim.

Trong bối cảnh điện ảnh Việt đang có xu hướng tìm kiếm những kịch bản được phát triển từ các tác phẩm văn học nổi tiếng, thông tin thêm nhiều tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh chuẩn bị được chuyển thể được xem là tín hiệu đáng chú ý. Dù các dự án vẫn chưa công bố thời gian sản xuất hay phát hành cụ thể, việc "Ngồi khóc trên cây" được xác nhận đã đủ để tạo nên sự chờ đợi từ khán giả, đặc biệt là những độc giả đã gắn bó với thế giới tuổi thơ và tuổi trẻ đầy cảm xúc trong các trang sách của Nguyễn Nhật Ánh.