Tóc Tiên thăng hoa trên sàn diễn cùng thương hiệu Môi Điên mở màn AVIFW mùa thứ 21

ANTD.VN - Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam (AVIFW) mùa thứ 21 với chủ đề #PureFashionInMotion đã chính thức khai mạc tối 18/6/2026 với sự xuất hiện của đông đảo khách mời và dàn sao Việt. Vị trí mở màn được trao cho Môi Điên - một thương hiệu thời trang trẻ đại diện cho tinh thần kế thừa và đổi mới của thời trang Việt. Đặc biệt, sự xuất hiện đầy ấn tượng của ca sĩ Tóc Tiên trong vai trò vedette đã đẩy cảm xúc của show diễn lên cao trào, tạo nên một màn mở màn bùng nổ cho mùa thời trang mới.