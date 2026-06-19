Xuất bản tiểu thuyết "Tắt đèn", “Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân” sang tiếng Trung

ANTD.VN - Chiều ngày 17/6/2026, trong khuôn khổ Hội sách quốc tế Bắc Kinh 2026 (BIBF 2026), Nhã Nam và NXB Lijiang đã tổ chức lễ ký hợp tác bản quyền xuất bản tiểu thuyết “Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân” của nhà văn Hồ Anh Thái sang tiếng Trung. Sự kiện cũng ra mắt tiểu thuyết “Tắt đèn” (Ngô Tất Tố) bản tiếng Trung, tác phẩm đầu tiên trong “Dự án Dịch thuật và xuất bản qua lại văn học đương đại Trung Quốc - Việt Nam" do NXB Lijiang thực hiện.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lương Chí, Giám đốc Nhà xuất bản Lijiang cho biết, đơn vị này từ nhiều năm qua luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho văn học và dịch thuật văn học. Theo ông, văn học là một trong những con đường hiệu quả nhất để các nền văn hóa hiểu nhau sâu sắc hơn. Việc lựa chọn hợp tác với Nhã Nam và triển khai dự án dịch thuật văn học Việt Nam xuất phát từ mong muốn giới thiệu nhiều tiếng nói văn chương Việt Nam tới độc giả Trung Quốc, đồng thời mở rộng giao lưu xuất bản giữa hai nước.

Tiếp nối quan điểm này, giáo sư Lý Á Thư, dịch giả bản tiếng Trung của "Tắt đèn", nhấn mạnh vai trò của dịch thuật trong việc thúc đẩy hợp tác văn hóa Việt Nam - Trung Quốc. Ông cho rằng, việc đào tạo và phát triển đội ngũ dịch giả chuyên sâu giữa hai ngôn ngữ sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển lâu dài của các hoạt động trao đổi văn học và xuất bản.

Từ phải qua: ông Liáng Zhì, Giám đốc NXB Lijiang; ông Hoàng Mai Diễn - Bí thư thứ nhất phụ trách công tác giáo dục tại Đại sứ quán Việt Nam ở Bắc Kinh; ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Việt Nam... tại lễ ký kết và giới thiệu tác phẩm Tắt đèn bản tiếng Trung - Ảnh: Nhã Nam

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện Nhã Nam là TS. Mai Anh Tuấn cũng giới thiệu khái quát một số thành tựu nổi bật của văn học Việt Nam hiện đại và đương đại, đồng thời đề xuất mở rộng việc dịch thuật, giới thiệu các công trình nghiên cứu lịch sử và văn hóa Việt Nam tới độc giả quốc tế.

Nhân dịp tiểu thuyết “Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân” được NXB Lijiang lựa chọn xuất bản tại Trung Quốc, nhà văn Hồ Anh Thái bày tỏ niềm vui khi tác phẩm có cơ hội tiếp cận thêm một cộng đồng độc giả mới. Ông hy vọng thế giới nghệ thuật của cuốn tiểu thuyết, với những câu chuyện vừa quen thuộc vừa giàu tính nghịch lý của đời sống đương đại, sẽ tìm được sự đồng cảm nơi bạn đọc tiếng Trung.

NXB Lijiang được thành lập năm 1980, là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Xuất bản và Truyền thông Quảng Tây. Sau hơn 40 năm, Lijiang đã xuất bản trên 10.000 chủng loại sách và tranh ảnh, được bạn đọc đánh giá cao và đã nhiều lần giành các giải thưởng lớn của Trung Quốc. Lijiang có truyền thống và thành tựu trong xuất bản sách văn học.

“Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân” kể câu chuyện về một người đàn ông liên tục lỡ chuyến bay lúc 0 giờ 15 phút, để rồi anh ta tình cờ trở thành người đọc của một bản thảo tiểu thuyết được bỏ lại trong sảnh lễ tân. Và càng đọc, người đàn ông càng bị cuốn vào một mê cung kỳ lạ mà đỉnh điểm là phát hiện: chính mình có thể là tác giả của bản thảo ấy.

Cuốn sách "Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân" của nhà văn Hồ Anh Thái

Vẫn phong cách ưa giễu nhại, giàu chất trí tuệ, và đặc biệt nhạy bén với những nghịch lý của đời sống, Hồ Anh Thái đưa đến bạn đọc cuốn tiểu thuyết mà ông đã dành nhiều năm để nghiền ngẫm. Tuy nhiên, cuốn tiểu thuyết không dừng lại ở sự chất vấn về mối quan hệ người đọc – tác giả, mà trong nó còn một câu chuyện khác, một bức tranh lớn lao về lịch sử đất nước, về những cuộc chiến tranh, những náo động của thời cuộc xuyên suốt gần một thế kỷ, và cả ở đó những phận người, những éo le, bi kịch và yêu thương khôn nguôi.