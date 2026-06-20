"Công tử văn thơ" và khao khát đưa nét đẹp dân tộc đến gần khán giả trẻ của Mono

Đây là lần đầu tiên nam ca sĩ thực hiện countdown một MV cùng người hâm mộ tại chính địa điểm quay, đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong hành trình âm nhạc của anh. Sự kiện diễn ra tại Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống, thu hút đông đảo người hâm mộ và khách du lịch. Nhiều fan đã xếp hàng từ 6 giờ sáng để có một vị trí tốt nhất, lấp đầy không gian nhà hát trước giờ MV ra mắt chính thức.

Sự kiện được tổ chức tại Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống - Huế

Buổi lễ có sự tham dự của nhiều lãnh đạo và đại diện đơn vị quản lý di sản tại Huế: ông Trần Hữu Thùy Giang - Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế; bà Trần Thị Hoài Trâm - Giám đốc Sở Du lịch thành phố Huế; ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế; ông Nguyễn Phước Hải Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Tại sự kiện, Mono cùng hơn 20 vũ công đã mang đến phần trình diễn ca khúc "Chăm hoa", tạo nên không khí sôi động trước thời điểm MV chính thức lên sóng.

Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất của buổi lễ là chia sẻ từ ông Nguyễn Phước Hải Trung - cố vấn nghệ thuật của dự án. Là người được biết đến với sự kỹ tính trong các vấn đề liên quan đến di sản, ông đã dành nhiều lời khen cho "Công tử văn thơ", cho biết bản thân cũng bị thuyết phục hoàn toàn bởi cách MV khai thác và thể hiện hình ảnh cố đô.

"Công tử văn thơ" mang theo một khao khát mà Mono đã ấp ủ từ lâu

Đặc biệt, tại sự kiện, ông Trần Hữu Thùy Giang - Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế - đã chính thức gửi lời mời Mono trở thành Đại sứ Di tích Huế. Đây là sự ghi nhận cho những đóng góp của Mono trong việc lan tỏa hình ảnh di sản Huế đến với khán giả trẻ thông qua một sản phẩm âm nhạc đương đại. MV được thực hiện tại Huế, với điểm nhấn là Ngọ Môn - cổng chính của Hoàng thành, biểu tượng kiến trúc cung đình tiêu biểu nhất của triều Nguyễn. Đây là địa điểm rất hạn chế ghi hình, khiến dự án này càng thêm ý nghĩa.

Phía sau những khung hình đẹp về mặt thị giác, "Công tử văn thơ" còn mang theo một khao khát mà Mono đã ấp ủ từ lâu: đưa những nét đẹp của văn hóa dân tộc đến gần hơn với khán giả trẻ, bằng chính ngôn ngữ âm nhạc đương đại mà anh đang theo đuổi. Từ áo dài thêu hoa, kiến trúc cung đình, đến những nhạc cụ truyền thống như đàn nguyệt, tỳ bà xuất hiện xuyên suốt MV, mỗi chi tiết đều được lựa chọn không phải để trang trí, mà để kể lại một phần ký ức văn hóa của dân tộc theo cách gần gũi và dễ chạm đến hơn với người xem hôm nay.

Việc chọn Huế, và cụ thể là Ngọ Môn, làm bối cảnh chính cho thấy Mono không đơn thuần tìm một khung cảnh đẹp để quay MV. Anh tìm một nơi mang đủ chiều sâu lịch sử và văn hóa để làm bệ đỡ cho câu chuyện mình muốn kể - câu chuyện về một người trẻ vẫn có thể yêu, vẫn có thể sống đẹp theo cách rất truyền thống, ngay trong đời sống hiện đại.

Đó là lý do hình ảnh và âm nhạc trong "Công tử văn thơ" luôn song hành: ngôn từ cổ điển, cảm xúc hiện đại, và bối cảnh là di sản sống của ông bà để lại. Với Mono, đây là sự tiếp nối tự nhiên cho điều anh đã chọn làm từ đầu dự án: dùng vị trí của một nghệ sĩ trẻ để kéo gần khoảng cách giữa di sản và thế hệ khán giả hôm nay, để những giá trị tưởng như xa xôi trở nên sống động, gần gũi và đáng tự hào hơn trong mắt người trẻ.

Mono cảm ơn sự ủng hộ và những tình cảm quý báu mà khán giả đã dành cho mình

Sự kiện countdown lần này không chỉ là dịp để Mono gặp gỡ người hâm mộ ngay tại nơi khởi nguồn của MV, mà còn là minh chứng cho sức lan tỏa của "Công tử văn thơ" trong việc kết nối âm nhạc với giá trị văn hóa, di sản của vùng đất cố đô. Mono chọn một vai diễn rõ ràng và sống trọn với nó: cổ điển trong ngôn từ, hiện đại trong cảm xúc, và đủ tự nhận thức để biết mình đang làm thơ giữa đời thường - giữa một cố đô vừa cổ kính vừa sống động đến không ngờ.

Là single chủ đạo mở màn cho album phòng thu thứ hai, "Công tử văn thơ" hứa hẹn sẽ đặt ra tông màu cho cả một chương âm nhạc tiếp theo của Mono. Sự kết hợp giữa chất thơ cổ điển trong ca từ, năng lượng trẻ trung trong giai điệu, và bối cảnh di sản hiếm có của Ngọ Môn, là lời khẳng định cho hướng đi mà Mono chọn lần này: vừa giữ gốc, vừa làm mới, vừa tự tin bước vào một hành trình nghệ thuật dài hơi và có chiều sâu hơn.