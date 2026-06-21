Hà Nội có thêm 12 di tích xếp hạng cấp Thành phố

ANTD.VN - Theo Quyết định số 3005/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, Thủ đô sẽ có thêm 12 di tích xếp hạng Thành phố trải dài trên địa bàn xã Chương Mỹ, Phúc Lộc, Ứng Hòa và Vật Lại.

Trong đó, tại phường Chương Mỹ có 2 di tích được công nhận gồm đình Giang Chính và cụm đình, miếu Giang Lẻ. Đây là những công trình gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa cộng đồng, lưu giữ nhiều giá trị về kiến trúc truyền thống, tín ngưỡng dân gian và lịch sử địa phương.

Tại xã Phúc Lộc, miếu Nghĩa Lộ và chùa Nghĩa Lộ (Cảnh Linh tự) cũng được đưa vào danh mục di tích cấp Thành phố. Các công trình không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của người dân mà còn bảo tồn nhiều giá trị văn hóa, lịch sử được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Xã Ứng Hòa có bốn di tích được xếp hạng gồm chùa Kim Giang (Nghiêm Thắng tự), đình Kim Giang, chùa Khánh Vân (Ái Vân tự) và đình Khánh Vân. Đây đều là những công trình có niên đại lâu đời, phản ánh rõ nét đời sống văn hóa, tâm linh của cư dân vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Chùa Kim Giang, Ứng Hòa, Hà Nội

Trong khi đó, xã Vật Lại có bốn di tích được công nhận gồm đình Chu Mật, chùa Chu Mật (Quế Sơn tự), đình Thái Bình và chùa Thái Bình (Lâm Phúc tự). Đáng chú ý, đình Chu Mật được xếp hạng là di tích lịch sử - nghệ thuật nhờ những giá trị nổi bật về kiến trúc, điêu khắc và dấu ấn lịch sử còn được lưu giữ đến ngày nay.

Việc công nhận thêm 12 di tích cấp Thành phố tiếp tục khẳng định sự phong phú của hệ thống di sản văn hóa Hà Nội. Đây không chỉ là cơ sở quan trọng để các địa phương tăng cường công tác quản lý, bảo tồn và tu bổ di tích mà còn góp phần giáo dục truyền thống, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và phát triển du lịch văn hóa trong thời gian tới.

Sau khi di tích được xếp hạng, UBND các phường, xã: Chương Mỹ, Phúc Lộc, Ứng Hòa, Vật Lại chịu trách nhiệm công khai khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích và tổ chức lập hồ sơ cắm mốc giới và triển khai cắm mốc giới trên thực địa theo thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành; ban hành quyết định thành lập Ban quản lý di tích; tổ chức quản lý mặt bằng và không gian di tích, toàn bộ hiện vật thuộc di tích, hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích, sử dụng nguồn thu của di tích theo quy định.

UBND Thành phố nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác, sử dụng trái phép trong khu vực di tích đã được xếp hạng và khoanh vùng các khu vực bảo vệ. Trường hợp đặc biệt cần sử dụng đất, xây dựng tại di tích phải được phép của UBND Thành phố.

Hiện Hà Nội là địa phương sở hữu số lượng di tích lớn nhất cả nước với hàng nghìn di tích lịch sử, văn hóa và kiến trúc nghệ thuật. Việc rà soát, xếp hạng và bảo tồn các di sản có giá trị đang được thành phố đẩy mạnh nhằm bảo đảm những giá trị quý báu của Thăng Long - Hà Nội tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa cho các thế hệ tương lai.