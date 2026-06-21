“Mesdames Thanh Sắc”: Màn hóa thân xuất sắc của Hồng Ánh và Thanh Hằng

ANTD.VN - Bộ phim Việt được chờ đợi nhất trong tháng 6-2026 là “Mesdames Thanh Sắc” xoay quanh cuộc đời của mỹ nữ Cầm Thanh (Thanh Hằng) và Madame Sắc (Hồng Ánh) - bà chủ vũ trường giàu có ở Sài Gòn những năm 1960. Câu chuyện được lấy cảm hứng từ những sự kiện từng gây chấn động dư luận cho thấy cái giá phải trả của cám dỗ quyền lực, tình yêu và lòng thù hận.

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Thanh Hằng và Hồng Ánh đều có màn hóa thân xuất sắc trong “Mesdames Thanh Sắc”

Những bi kịch một thời

Bộ phim của đạo diễn Thắng Vũ dùng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại phục dựng một lát cắt của Sài Gòn trước năm 1975. “Mesdames Thanh Sắc” có phần mỹ thuật, phục trang và xây dựng bối cảnh kết hợp kỹ xảo CGI khá tốt, mang lại màu sắc hoài cổ, đưa khán giả hòa vào không gian của miền quá khứ. Chất liệu lịch sử đô thị, yếu tố tâm lý - tình cảm - tội phạm đan xen và màu sắc noir (đen tối) được định vị khá rõ. Giới chuyên môn dễ nhận ra nỗ lực của nhà làm phim trong việc mang lại một tác phẩm có chất lượng nghệ thuật trong bối cảnh thị trường phim ảnh Việt Nam đang “trăm hoa đua nở”.

Cầm Thanh được Madame Sắc kéo lên từ bên lề xã hội, đào tạo và biến cô trở thành một kỹ nữ vạn người mê, sống trong nhung lụa và hào quang đèn màu. Thế nhưng khát vọng tự do của Cầm Thanh khiến cô luôn muốn nổi loạn. Kể từ đó, hai người phụ nữ trong phim bắt đầu cuộc xung đột, giằng co căng thẳng, dẫn đến những hành động giật gân không lường trước với kết cục gây rúng động.

Thức tỉnh bằng sự lương thiện

Bộ phim phơi bày những mặt trái của xã hội, hào nhoáng bề ngoài nhưng mục ruỗng bên trong vì các hoạt động phi pháp và tội ác. Những nhân vật nữ trong phim suy cho cùng đều là nạn nhân của những lựa chọn bi kịch, các định kiến xã hội. Hai nhân vật trung tâm của “Mesdames Thanh Sắc” được xây dựng với nhiều tầng cảm xúc và chuyển biến tâm lý phức tạp. Trong một bối cảnh tha hóa “tranh tối tranh sáng”, họ vấp phải những lầm lạc, cám dỗ, sự giằng xé giữa các mối quan hệ, không kiểm soát được tham vọng tình - tiền. Khi trượt vào thù hận và tội ác, cái giá phải trả là bài học cho tất cả.

Dàn diễn viên đông đảo của phim “Mesdames Thanh Sắc”

“Mesdames Thanh Sắc” không chỉ là câu chuyện mâu thuẫn giữa những người đàn bà trong thế giới vũ trường của Sài Gòn hoa lệ một thời. Bộ phim gửi gắm thông điệp nhân văn ở đoạn kết, sau bao biến cố bi kịch cuộc đời, Cầm Thanh và Madame Sắc đã gặp lại nhau. Họ đã trả giá cho thù hận và tội lỗi khi đánh mất khả năng yêu thương, song liệu họ có dành cho nhau sự tha thứ sau những tổn thương nặng nề và buông bỏ hận thù?

Tác phẩm tái hiện những số phận bi kịch và u mê, nhưng ẩn chứa sự cảm thông nhiều hơn cho những người phụ nữ. Hướng đến những giá trị nhân văn, bộ phim giàu biểu tượng này cho thấy đời người qua bao bể dâu thì cuối cùng cũng cần sự giải thoát bằng một điều đơn giản nhất: Sự lương thiện.