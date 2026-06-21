“Mesdames Thanh Sắc”: Màn hóa thân xuất sắc của Hồng Ánh và Thanh Hằng

Những bi kịch một thời
Bộ phim của đạo diễn Thắng Vũ dùng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại phục dựng một lát cắt của Sài Gòn trước năm 1975. “Mesdames Thanh Sắc” có phần mỹ thuật, phục trang và xây dựng bối cảnh kết hợp kỹ xảo CGI khá tốt, mang lại màu sắc hoài cổ, đưa khán giả hòa vào không gian của miền quá khứ. Chất liệu lịch sử đô thị, yếu tố tâm lý - tình cảm - tội phạm đan xen và màu sắc noir (đen tối) được định vị khá rõ. Giới chuyên môn dễ nhận ra nỗ lực của nhà làm phim trong việc mang lại một tác phẩm có chất lượng nghệ thuật trong bối cảnh thị trường phim ảnh Việt Nam đang “trăm hoa đua nở”.
Cầm Thanh được Madame Sắc kéo lên từ bên lề xã hội, đào tạo và biến cô trở thành một kỹ nữ vạn người mê, sống trong nhung lụa và hào quang đèn màu. Thế nhưng khát vọng tự do của Cầm Thanh khiến cô luôn muốn nổi loạn. Kể từ đó, hai người phụ nữ trong phim bắt đầu cuộc xung đột, giằng co căng thẳng, dẫn đến những hành động giật gân không lường trước với kết cục gây rúng động.
Thức tỉnh bằng sự lương thiện
Bộ phim phơi bày những mặt trái của xã hội, hào nhoáng bề ngoài nhưng mục ruỗng bên trong vì các hoạt động phi pháp và tội ác. Những nhân vật nữ trong phim suy cho cùng đều là nạn nhân của những lựa chọn bi kịch, các định kiến xã hội. Hai nhân vật trung tâm của “Mesdames Thanh Sắc” được xây dựng với nhiều tầng cảm xúc và chuyển biến tâm lý phức tạp. Trong một bối cảnh tha hóa “tranh tối tranh sáng”, họ vấp phải những lầm lạc, cám dỗ, sự giằng xé giữa các mối quan hệ, không kiểm soát được tham vọng tình - tiền. Khi trượt vào thù hận và tội ác, cái giá phải trả là bài học cho tất cả.
“Mesdames Thanh Sắc” không chỉ là câu chuyện mâu thuẫn giữa những người đàn bà trong thế giới vũ trường của Sài Gòn hoa lệ một thời. Bộ phim gửi gắm thông điệp nhân văn ở đoạn kết, sau bao biến cố bi kịch cuộc đời, Cầm Thanh và Madame Sắc đã gặp lại nhau. Họ đã trả giá cho thù hận và tội lỗi khi đánh mất khả năng yêu thương, song liệu họ có dành cho nhau sự tha thứ sau những tổn thương nặng nề và buông bỏ hận thù?
Tác phẩm tái hiện những số phận bi kịch và u mê, nhưng ẩn chứa sự cảm thông nhiều hơn cho những người phụ nữ. Hướng đến những giá trị nhân văn, bộ phim giàu biểu tượng này cho thấy đời người qua bao bể dâu thì cuối cùng cũng cần sự giải thoát bằng một điều đơn giản nhất: Sự lương thiện.
Những vai diễn đa dạng của Thanh Hằng
Xuân thân là người mẫu, nhưng lại có sự nghiệp đóng phim đa dạng kể từ vai khách mời trong phim “Những cô gái chân dài” (2004) đến các phim “Tuyết nhiệt đới” (2006) và thành công lớn với “Nụ hôn thần chết” (2008), Thanh Hằng cho thấy cô là một nghệ sĩ kỹ tính, chuyên nghiệp, nghiêm túc và luôn coi trọng sự nghiệp. Thanh Hằng cũng luôn tìm sự đổi mới hình tượng trong nghề diễn cũng như khát vọng đi lên nấc thang khó hơn qua từng tác phẩm điện ảnh. Có thể nói thành công có được là nhờ cô sẵn sàng tham gia những vai diễn tâm lý khó khăn, đòi hỏi cao và nhiều thử thách.
“Siêu nhân X” (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, 2015): Thanh Hằng vào vai tiểu thư Kỳ Kỳ con nhà giàu, sang chảnh, mang lại nhiều tiếng cười thú vị trong màn tương tác với nhân vật Siêu nhân X do Ngô Kiến Huy thủ vai.
“Mẹ chồng” (đạo diễn Lý Minh Thắng, 2017): Thanh Hằng có một vai diễn khó, đòi hỏi cao bên cạnh dàn mỹ nữ Lan Khuê, Midu… Vai diễn mang tính phản diện của nhân vật Ba Trân hoàn toàn khác so với các phim trước đó của cô. Hành trình thuyết phục cảm xúc người xem trong các phim dung hòa giữa tính nghệ thuật và thị trường của Thanh Hằng còn nhiều biên độ để khán giả đợi chờ.
“Tháng năm rực rỡ” (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, 2018): Bộ phim làm lại từ tác phẩm “Sunny” nổi tiếng của Hàn Quốc, kể về một nhóm bạn chơi thân với nhau từ thời còn đi học. Thanh Hằng vào vai nhân vật Mỹ Dung lúc trưởng thành - nhóm trưởng của nhóm bạn “Ngựa hoang” với tính cách dũng cảm, hòa đồng, trượng nghĩa, nổi bật trong những ký ức tươi đẹp về một thời thanh xuân.
“Chị chị em em” (đạo diễn Kathy Uyên, 2019): Một sự kết hợp giữa Thanh Hằng và Chipu trong các vai diễn tâm lý khó khăn, nhiều thử thách, song là cơ hội tốt để cả 2 chứng tỏ thực lực diễn xuất của mình. Bộ phim xoay quanh 2 phụ nữ xinh đẹp là Thiên Kim và Bảo Nhi. Họ đều quyết liệt giành lấy điều mình muốn theo những cách khác nhau trong một ván bài lật ngửa qua câu thoại của Thanh Hằng: “Tất cả chỉ là dối trá thôi em à...”.
“Mesdames Thanh Sắc” (đạo diễn Thắng Vũ, 2026): Với vai kỹ nữ Cầm Thanh có diễn biến tâm lý phức tạp, Thanh Hằng tiếp tục khẳng định diễn xuất của mình. Ở cả vai trò diễn viên và nhà sản xuất/đầu tư phim ảnh, Thanh Hằng đều cho thấy cô theo đuổi điện ảnh bằng sự nghiêm túc cùng niềm đam mê.