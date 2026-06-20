Khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2026 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới”

Đến dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu; đại diện Hội Nhà báo các nước Lào, Thái Lan, Campuchia.

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cho biết, Hội Báo toàn quốc năm 2026 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nỗ lực thi đua, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đối với giới báo chí, đây là giai đoạn có tính bước ngoặt khi chúng ta vừa kế thừa một thế kỷ truyền thống vẻ vang của Báo chí Cách mạng Việt Nam, vừa phải chủ động bứt phá, đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu chỉ đạo tại hội báo. Ảnh: Việt Trung.

Năm nay, Hội Nhà báo Việt Nam lựa chọn chủ đề “Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới”. Ba từ khóa này khẳng định sứ mệnh cốt lõi của người làm báo cách mạng: luôn tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, lợi ích của nhân dân; không ngừng đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiện đại; đồng thời nâng cao trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp trong công cuộc xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

“Hội Báo toàn quốc năm 2026 không chỉ là nơi để tôn vinh những thành tựu của báo chí nước nhà, mà quan trọng hơn, đây là diễn đàn giao lưu mở, là cầu nối gắn kết chặt chẽ giữa những người làm báo với công chúng - những độc giả, khán thính giả từ mọi miền Tổ quốc, nguồn cổ vũ và là trọng tâm phục vụ của báo chí cách mạng”, đồng chí Lê Quốc Minh bày tỏ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng các đại biểu khai mạc Hội báo Toàn quốc 2026. Ảnh: Việt Trung

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc 2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cho biết, chủ đề Hội Báo năm nay “Báo chí Việt Nam: Trung thành - Sáng tạo - Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới” đã nói trúng những yêu cầu của thời cuộc. Trung thành là gốc rễ, sáng tạo là con đường, trách nhiệm là đích đến. Công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và các nền tảng xuyên biên giới đang làm thay đổi sâu sắc phương thức truyền thông toàn cầu. Nhưng giữa cơn lốc thông tin ấy, một chân lý: Công nghệ có thể thay đổi cách làm báo, nhưng không bao giờ thay đổi được sứ mệnh và lý tưởng của báo chí cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết bày tỏ, bất kỳ cuộc chuyển đổi nào cũng có những khó khăn ban đầu về tổ chức, vị trí việc làm và cả những trăn trở rất đời thường của người làm báo. Nhưng hơn 100 năm qua đã chứng minh người làm báo cách mạng Việt Nam chưa bao giờ lùi bước trước gian khó. Càng trong thử thách, bản lĩnh và phẩm giá của nghề báo càng tỏa sáng. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đồng chí yên tâm gắn bó, cống hiến và trưởng thành cùng nghề.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tham quan gian trưng bày của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội

“Với truyền thống vẻ vang, bản lĩnh chính trị vững vàng, trí tuệ và khát vọng cống hiến, tôi tin tưởng đội ngũ những người làm báo cả nước sẽ tiếp tục giữ vững ngọn cờ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, vững bước tới hai cột mốc lịch sử: 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước vào năm 2045”, đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.

Hội Báo toàn quốc 2026 do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với UBND thành phố Hải Phòng tổ chức, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Hội báo quy tụ khoảng 100 gian trưng bày của các cơ quan báo chí Trung ương, Hội Nhà báo các cấp và đơn vị đào tạo báo chí trên cả nước.

Các đại biểu tham quan và chụp ảnh tại gian trưng bày. Ảnh: Việt Trung.

Điểm nhấn trong chuỗi sự kiện là Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026 diễn ra ngày 20-6, gồm 11 phiên thảo luận: phiên toàn thể, phiên bế mạc cùng 9 phiên thảo luận chuyên ngành và chuyên đề. Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX (năm 2025) diễn ra vào tối 21-6-2026 trong khuôn khổ sự kiện nhằm tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc nhất năm 2025 thuộc các loại hình báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử và ảnh báo chí...

Trong khuôn khổ Hội Báo còn có chuỗi hoạt động phong phú, từ Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng với sự tham gia của các nhà báo trong nước và cả các nhà báo quốc tế từ các nước như Lào, Thái Lan, Campuchia; chương trình dâng hương tại các di tích lịch sử ở Hải Phòng, cho đến hệ thống các giải thưởng tôn vinh các gian trưng bày, sự kiện nổi bật và các sản phẩm báo chí ấn tượng, xuất sắc, hứa hẹn sẽ mang đến một kỳ Hội Báo đổi mới, sáng tạo, hấp dẫn và hiệu quả thiết thực.

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