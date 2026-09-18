Sắp có tàu du lịch Hà Nội- Thái Nguyên gắn với văn hoá trà

ANTD.VN -Tàu du lịch dự kiến được tổ chức trên tuyến Hà Nội – Gia Lâm – Đông Anh – Phổ Yên – Lưu Xá và ngược lại. Đoàn tàu dự kiến gồm 5 toa xe khách ngồi mềm điều hòa, với tổng số khoảng 320 chỗ.

Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam và UBND tỉnh vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển sản phẩm du lịch đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên giai đoạn 2026 - 2030.

Theo Biên bản ghi nhớ, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu, hoàn thiện Đề án phát triển tàu du lịch Thái Nguyên và tổ chức khai thác sản phẩm trên hành trình Hà Nội - Gia Lâm - Đông Anh - Phổ Yên - Lưu Xá và ngược lại; kết nối với các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Sản phẩm được định hướng xây dựng nhận diện riêng, gắn với văn hóa trà và bản sắc Thái Nguyên, kết hợp các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, trà, OCOP và trải nghiệm tại nhà ga, trên đoàn tàu và tại điểm đến.

Trước mắt, hai bên phối hợp hoàn thiện các điều kiện để đưa tàu du lịch Hà Nội - Thái Nguyên vào khai thác gắn với Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, tạo cơ sở tiếp tục hoàn thiện và tổ chức khai thác lâu dài.

﻿ Ga Lưu Xá thuộc tuyến đường sắt du lịch Hà Nội- Thái Nguyên được xác định sẽ là điểm đón khách, không gian văn hóa và cửa ngõ kết nối sản phẩm du lịch đường sắt với các điểm đến của Thái Nguyên.

Về nội dung sản phẩm tàu du lịch, tàu sẽ được tổ chức trên tuyến Hà Nội – Gia Lâm – Đông Anh – Phổ Yên – Lưu Xá và ngược lại. Đoàn tàu dự kiến gồm 5 toa xe khách ngồi mềm điều hòa, với tổng số khoảng 320 chỗ; 1 toa xe cộng đồng phục vụ các hoạt động giao lưu, văn hóa, giới thiệu sản phẩm và tạo trải nghiệm cho hành khách; cùng 1 toa xe phát điện.

Ông Nguyễn Chính Nam, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn đường sắt quốc gia Việt Nam cho biết, để chuẩn bị triển khai chuyến tàu du lịch Hà Nội- Thái Nguyên, Tập đoàn đường sắt quốc gia Việt Nam đã và đang tập trung chỉ đạo rà soát điều kiện kết cấu hạ tầng đường sắt, nhà ga, ke ga, hệ thống thông tin tín hiệu trên toàn tuyến; nghiên cứu đầu tư, sửa chữa, nâng cấp toa xe và chỉnh trang các khu vực đón, tiễn khách phù hợp với phạm vi quản lý và khả năng nguồn lực.

Về tổ chức chạy tàu, giá vé và dịch vụ, Tập đoàn giao các đơn vị chức năng phối hợp với Công ty CP Vận tải Đường sắt xây dựng phương án tổ chức chạy tàu, phương án giá vé, bán vé và các dịch vụ phục vụ hành khách trên đoàn tàu, bảo đảm đồng bộ, thuận tiện và an toàn tuyệt đối.

Cùng với đó, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cùng các doanh nghiệp lữ hành, vận tải, lưu trú, doanh nghiệp Trà, OCOP để xây dựng các chương trình du lịch trong ngày và nhiều ngày, các tour/combo có vé tàu, chính sách kích cầu đồng bộ; khuyến khích doanh nghiệp cam kết nguồn khách, mua vé số lượng lớn, nguyên toa, nguyên đoàn.