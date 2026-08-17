Tổ chức đoàn tàu "Hành trình kỳ quan di sản" kết nối Huế và Phong Nha

ANTD.VN - Thông tin từ Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam cho biết, từ ngày 17/8, ngành đường sắt mở bán vé đôi tàu HQ1/HQ2 với tên gọi “Hành trình kỳ quan - Di sản thế giới”, kết nối cố đô Huế và Phong Nha (Quảng Trị).

Theo lịch trình, ở chiều đi, tàu HQ2 xuất phát từ ga Huế lúc 7 giờ 15 phút, đến ga Thọ Lộc lúc 11 giờ 55 phút. Chiều ngược lại, tàu HQ1 xuất phát từ ga Thọ Lộc lúc 13 giờ 15 phút, đến ga Huế lúc 17 giờ 25 phút. Hành trình dài khoảng 190km, kết nối các ga: Huế, Đông Hà, Mỹ Trạch, Đồng Hới và Thọ Lộc, với thời gian di chuyển hơn 4 giờ.

Các ga dừng đón trả khách trên hành trình là những điểm đến như quần thể di tích Cố đô Huế, Thành Cổ Quảng Trị (ga Đông Hà), địa đạo Vịnh Mốc (ga Mỹ Trạch) và cửa ngõ quần thể hang động thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (ga Thọ Lộc). Nhà ga cũng được định hướng trở thành điểm check-in, kết hợp giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP, góp phần gia tăng trải nghiệm cho du khách.

Đường sắt mở tàu HQ1/2 kết nối Huế và Phong Nha

Giao diện của tàu và các toa tập trung làm nổi bật các giá trị đặc trưng về văn hóa, du lịch, di sản thế giới nổi bật của TP Huế, tỉnh Quảng Trị và tạo sự khác biệt về nhận diện với các tàu hiện nay.

Theo thiết kế, đoàn tàu sẽ có 8 toa xe, có thể phục vụ hơn 300 hành khách, bao gồm 5 toa ghế xoay giúp du khách dễ dàng thưởng ngoạn cảnh đẹp hai bên đường, 1 toa 24 chỗ ngồi, 1 toa cộng đồng để kết nối giao lưu và 1 toa dịch vụ.

Đoàn tàu có tối đa 8 toa xe, phục vụ tối đa 300 khách

Trong tuần lễ khai trương (từ ngày 29/8 đến 5/9/2026), ngành đường sắt đặc biệt giảm 50% cho tất cả các hạng vé, giá vé trải nghiệm dao động từ 210.000 đến 380.000 đồng cho chặng Huế - Phong Nha (ga Thọ Lộc). Sau đó, từ ngày 6-9 đến 31/12/2026, chương trình giảm giá được áp dụng ở mức 15%. Hành khách đặt vé khứ hồi giai đoạn sau tuần lễ khai trương sẽ được giảm thêm 10% giá vé lượt về. Cùng với đó là chính sách ưu đãi hấp dẫn đối với khách đoàn, doanh nghiệp du lịch và các hiệp hội du lịch, đối tượng chính sách...

Nội thất trên đoàn tàu Hành trình kết nối di sản Huế- Phong Nha

Chuyến tàu di sản kết nối cố đô Huế với Phong Nha được kỳ vọng là một sản phẩm du lịch trải nghiệm đặc sắc, mở rộng không gian liên kết giữa các điểm đến khu vực miền Trung, có khả năng duy trì và phát huy giá trị lâu dài.