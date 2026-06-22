Hướng dẫn cách sắp xếp hàng hóa, đảm bảo an toàn phòng cháy cơ sở sản xuất

ANTD.VN - Trong các ngày vừa qua, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 20 phối hợp tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ, nhân viên công ty cổ phần Xích líp Đông Anh, xã Thư Lâm, Hà Nội.

Cán bộ, nhân viên sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy

Tham dự chương trình có khoảng 200 học viên là cán bộ, nhân viên của Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh. Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, góp phần bảo đảm an toàn cho cán bộ, công nhân viên và tài sản của doanh nghiệp.

Tại buổi tập huấn, báo cáo viên đã phổ biến các quy định của pháp luật về công tác PCCC và CNCH; những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cháy, nổ tại các cơ sở sản xuất; các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy trong quá trình sử dụng điện, máy móc thiết bị và vật tư sản xuất.

Đồng thời, học viên được hướng dẫn kỹ năng xử lý khi xảy ra sự cố cháy, nổ; phương pháp thoát nạn an toàn; cách sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu cũng như kỹ năng tổ chức cứu người, cứu tài sản khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Cán bộ chiến sỹ trực tiếp xuống hướng dẫn cách sắp xếp hàng hóa đảm bảo an toàn PCCC và CNCH

Bên cạnh đó, báo cáo viên đã hướng dẫn cán bộ, nhân viên cài đặt và sử dụng ứng dụng Báo cháy 114, giúp cán bộ, nhân viên tìm hiểu thêm về các kiến thức, quy định trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng thời nâng cao khả năng tiếp nhận, xử lý thông tin cháy, nổ, tai nạn, sự cố một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Ngay sau phần lý thuyết, báo cáo viên đã trực tiếp cùng cán bộ, nhân viên xuống khu vực sản xuất để trực tiếp khảo sát, hướng dẫn cách sắp xếp hàng hóa đảm bảo an toàn PCCC và CNCH trong quá trình sản xuất và tham gia thực hành dập tắt đám cháy giả định dưới sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 20. Với sự chuẩn bị chu đáo, toàn bộ học viên đã nắm vững quy trình, thao tác sử dụng phương tiện chữa cháy và xử lý tình huống đúng kỹ thuật, bảo đảm an toàn.

Các học viên được hướng dẫn và cài đặt ứng dụng báo cháy 114

Thông qua chương trình tuyên truyền, tập huấn, cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh đã được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết về PCCC và CNCH, góp phần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, chủ động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ cháy, nổ, bảo vệ tính mạng, tài sản của doanh nghiệp và người lao động.

Trong thời gian tới, Đội CC&CNCH khu vực số 20 sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ PCCC&CNCH cho các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa cháy, nổ, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn.

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