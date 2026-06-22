Vì sao dự báo hôm nay Bắc bộ nắng nóng gay gắt nhưng trời lại nhiều mây?

ANTD.VN - Theo dự báo ban đầu, hôm nay 22/6 khu vực Bắc bộ, trong đó trọng tâm là đồng bằng Bắc bộ do ảnh hưởng của áp thấp nóng phía Tây mở rộng nên xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Tuy nhiên, từ sáng hôm nay ở Bắc bộ trời nhiều mây hơn, nắng nóng có xu hướng giảm bớt bởi rãnh áp thấp gây mưa ở vùng núi phía Bắc trong những ngày qua, đến đêm qua và sáng nay dịch chuyển xuống phía Nam.

Do vậy, ở các tỉnh Bắc bộ trong ngày hôm nay trời nhiều mây hơn, cường độ nắng vì thế cũng suy giảm đi đáng kể, vùng nóng thu hẹp lại chỉ còn xuất hiện ở vùng phía Nam Đồng Bằng Bắc bộ ngưỡng nhiệt cũng không quá cao, dao động trong khoảng 35-36 độ C.

Nắng nóng trở lại Bắc bộ, nhiều nơi chạm 40 độ C

Sang ngày mai, rãnh áp thấp này dịch ngược trở lại lên phía Bắc, nắng nóng ở Bắc bộ sẽ xuất hiện trên diện rộng, trong đó đỉnh điểm nắng nóng sẽ rơi vào khoảng ngày 24/6 với mức nhiệt ở Bắc bộ phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C;

Từ ngày 25/6 rãnh áp thấp này dịch trở lại xuống Bắc bộ gây mưa và làm giảm nóng ở Bắc bộ, đến ngày 26/6 thì nắng nóng cơ bản sẽ chấm dứt hoàn toàn ở Bắc bộ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị hôm nay tiếp tục có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%. Đà Nẵng đến Phú Yên cũ hôm nay cũng có nắng nóng cao nhất 35-37 độ C.

Dự báo, nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên cũ còn kéo dài trong nhiều ngày tới.