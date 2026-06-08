Tình trạng mới nhất của Christian Eriksen sau cú đổ gục, trận Đan Mạch - Ukraine bị hủy

ANTD.VN - "Christian đang hồi phục tốt và yêu cầu tôi gửi lời chào của anh ấy đến tất cả các cầu thủ, nói với họ rằng anh ấy vẫn ổn", bác sĩ đội tuyển Đan Mạch - Morten Boesen cập nhật.

Rạng sáng 8-6, tiền vệ đội tuyển Đan Mạch - Christian Eriksen bất ngờ đổ gục xuống sân ở phút 65 trận giao hữu với Ukraine trên sân Odense.

Đội ngũ y tế lập tức tiếp cận để tiến hành sơ cứu ngay trên sân, trong khi các cầu thủ hai đội tạo thành vòng tròn bảo vệ xung quanh. Eriksen sau đó được nhìn thấy có thể tự đi bộ ra xe cứu thương để đến bệnh viện làm các xét nghiệm chuyên sâu.

Trọng tài quyết định dừng sớm trận đấu. Cầu thủ hai đội vẫy chào khán giả rồi rời sân.

Eriksen (phải) đổ gục ở phút 65, các cầu thủ quây lại trong lúc bác sỹ sơ cứu cho anh

Theo cập nhật mới nhất từ bác sỹ đội tuyển Đan Mạch - Morten Boesen, tiền vệ Eriksen đang hồi phục tốt.

"Eriksen bị ngất đi chốc lát nhưng đã tỉnh lại rất nhanh. Anh ấy sẽ trải qua các cuộc kiểm tra tiếp theo tại bệnh viện để xác định nguyên nhân gây ra sự cố. Chúng tôi đang liên lạc liên tục với anh ấy và các bác sĩ tại bệnh viện. Nhưng Eriksen đang hồi phục tốt. Anh ấy yêu cầu tôi gửi lời chào đến tất cả các cầu thủ và nói với họ rằng anh ấy vẫn ổn", bác sỹ Morten Boesen thông tin.

Liên đoàn bóng đá Đan Mạch trong thông báo mới nhất cũng cho biết iền vệ đang khoác áo CLB Wolfsburg đã tỉnh táo và ổn định trở lại.

Cầu thủ hai đội chào khán giả sau khi trận đấu buộc phải dừng ở phút 65

Sự cố khiến người chứng kiến bàng hoàng và cầu nguyện, bởi Eriksen từng bị ngưng tim và gục xuống sân trong trận Đan Mạch gặp Phần lan tại vòng bảng EURO hồi tháng 6-2021.

Lúc đó, Eriksen không có phản ứng và được sơ cứu trên sân suốt 13 phút trong bầu không khí căng thẳng tột độ. Sự can thiệp kịp thời của đồng đội Simon Kjaer cùng các bác sĩ khi ấy giúp Eriksen qua cơn nguy kịch.

Sau khi ổn định và làm các xét nghiệm, Eriksen được phẫu thuật cấy máy khử rung tim tự động (ICD) - một thiết bị nhỏ có chức năng điều hòa nhịp tim bất thường - vào lồng ngực. Thiết bị này giúp anh tiếp tục sự nghiệp thi đấu đến nay.

Theo bác sỹ Morten, thiết bị này đã phản ứng tốt và trở thành "vị cứu tinh" của Eriksen ở sự số rạng sáng 8-6.