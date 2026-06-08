Shin Tae-yong bất ngờ tái xuất tại Indonesia

ANTD.VN - Chiến lược gia người Hàn Quốc - Shin Tae-yong vừa nối lại sự nghiệp tại Indonesia khi đảm nhận vai trò HLV trưởng CLB Persija Jakarta giải VĐQG Indonesia.

Chiều 8-6, CLB Persija Jakarta tổ chức công bố tân HLV trưởng. Theo đó, chiến lược người Hàn Quốc - Shin Tae-yong sẽ dẫn dắt đội bóng này theo bản hợp đồng 3 năm.

Đây là thông tin gây chú ý với làng bóng Indonesia cũng như khu vực Đông Nam Á, bởi ông Shin từng có hơn 5 năm (từ tháng 12-2019 tới tháng 1-2025) dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23 Indonesia.

Trong quãng thời gian này, nhà cầm quân Hàn Quốc giúp Indonesia thăng hoa khi lần đầu vào vòng đấu loại trực tiếp Asian Cup, lần đầu vào vòng loại thứ tư World Cup, lần đầu vào bán kết U23 châu Á và vòng play-off Olympic...

HLV Shin Tae-yong ra mắt CLB Persija Jakarta ngày 8-6

"Vì đã dẫn dắt đội tuyển quốc gia Indonesia trong 5 năm nên tôi rất quen thuộc với các sân vận động và quen thuộc nhất với đội Persija Jakarta. Tôi cũng cảm thấy rằng Persija Jakarta là đội bóng tốt nhất ở Indonesia", ông Shin ca ngợi đội bóng mới trước truyền thông trong ngày nhậm chức 8-6.

Vị tân HLV trưởng đồng thời cho biết: "Mục tiêu của chúng tôi là đạt được kết quả tốt và cố gắng hết sức. Chúng tôi muốn cống hiến hết mình cùng Persija Jakarta để đạt được vị trí tốt nhất".

Để thực hiện các mục tiêu dài hạn cùng đội bóng mới, ông Shin mang theo 4 trợ lý đồng hương Hàn Quốc giúp việc cho mình.

CLB Persija Jakarta được thành lập từ 1928, là đội bóng thành công nhất giải vô địch quốc gia Indonesia với 11 lần đăng quang và chưa bao giờ xuống hạng kể từ khi dự giải đấu cấp cao nhất Indonesia năm 1930 đến nay. Mùa giải 2025/26 vừa qua, Persija Jakarta xếp hạng ba chung cuộc.