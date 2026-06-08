Shin Tae-yong bất ngờ tái xuất tại Indonesia

Chiều 8-6, CLB Persija Jakarta tổ chức công bố tân HLV trưởng. Theo đó, chiến lược người Hàn Quốc - Shin Tae-yong sẽ dẫn dắt đội bóng này theo bản hợp đồng 3 năm.
Đây là thông tin gây chú ý với làng bóng Indonesia cũng như khu vực Đông Nam Á, bởi ông Shin từng có hơn 5 năm (từ tháng 12-2019 tới tháng 1-2025) dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23 Indonesia.
Trong quãng thời gian này, nhà cầm quân Hàn Quốc giúp Indonesia thăng hoa khi lần đầu vào vòng đấu loại trực tiếp Asian Cup, lần đầu vào vòng loại thứ tư World Cup, lần đầu vào bán kết U23 châu Á và vòng play-off Olympic...
"Vì đã dẫn dắt đội tuyển quốc gia Indonesia trong 5 năm nên tôi rất quen thuộc với các sân vận động và quen thuộc nhất với đội Persija Jakarta. Tôi cũng cảm thấy rằng Persija Jakarta là đội bóng tốt nhất ở Indonesia", ông Shin ca ngợi đội bóng mới trước truyền thông trong ngày nhậm chức 8-6.
Vị tân HLV trưởng đồng thời cho biết: "Mục tiêu của chúng tôi là đạt được kết quả tốt và cố gắng hết sức. Chúng tôi muốn cống hiến hết mình cùng Persija Jakarta để đạt được vị trí tốt nhất".
Để thực hiện các mục tiêu dài hạn cùng đội bóng mới, ông Shin mang theo 4 trợ lý đồng hương Hàn Quốc giúp việc cho mình.
CLB Persija Jakarta được thành lập từ 1928, là đội bóng thành công nhất giải vô địch quốc gia Indonesia với 11 lần đăng quang và chưa bao giờ xuống hạng kể từ khi dự giải đấu cấp cao nhất Indonesia năm 1930 đến nay. Mùa giải 2025/26 vừa qua, Persija Jakarta xếp hạng ba chung cuộc.
Sau 5 năm dẫn dắt đội tuyển Indonesia, ông Shin Tae-yong bị Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) sa thải qua tin nhắn vào ngày 6-1-2025 do mâu thuẫn với Chủ tịch PSSI đương nhiệm là ông Erick Thohir.
Sau đó, ông Shin về lại Hàn Quốc dẫn dắt CLB Ulsan HD, song tiếp tục bị sa thải chỉ chưa đầy 2 tháng tại vị. Một số thành viên Ulsan HD sau đó còn tố ông Shin có hành vi bạo lực, "tiếp xúc cơ thể" với cầu thủ.
Hình ảnh ông Shin mang theo bộ đánh golf khi cùng CLB thi đấu sân khách cũng bị cổ động viên chỉ trích dữ dội, cho rằng thiếu chuyên nghiệp.