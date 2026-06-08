Mbappe nổi giận, tuyển Pháp lại dậy sóng trước World Cup 2026

ANTD.VN - Khi World Cup 2026 chỉ còn ít ngày nữa sẽ khởi tranh, đội tuyển Pháp bất ngờ đối mặt với một rắc rối ngoài sân cỏ. Lần này, tâm điểm của cuộc tranh cãi tiếp tục là Kylian Mbappe, người được cho là không hài lòng khi hình ảnh của mình cùng nhiều đồng đội bị sử dụng trong hoạt động quảng bá cho một đơn vị hoạt động trái phép.

Theo thông tin từ truyền thông Pháp, căng thẳng giữa các tuyển thủ và Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) đã bùng phát trở lại, sau khi hình ảnh của một số ngôi sao Les Bleus xuất hiện trong chiến dịch truyền thông liên quan đến một doanh nghiệp hoạt động bất hợp pháp.

Mbappe phẫn nộ vì bị sử dụng hình ảnh trái phép, tuyển Pháp dính bê bối trước World Cup 2026

Nguồn tin từ L'Equipe cho biết Mbappe cùng nhiều đồng đội tỏ ra bức xúc khi phát hiện hình ảnh của họ bị khai thác mà không nhận được sự đồng thuận cần thiết. Trước trận giao hữu với Bờ Biển Ngà, đơn vị này đã đăng tải nhiều nội dung quảng bá có sự xuất hiện của Mbappe, Michael Olise, Rayan Cherki, Ousmane Dembele và Desire Doue.

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Vụ việc nhanh chóng trở thành đề tài gây tranh cãi bởi đây không phải lần đầu tiên quyền hình ảnh của các tuyển thủ Pháp trở thành tâm điểm xung đột.

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Năm 2022, Mbappe từng công khai từ chối tham gia một buổi chụp hình thương mại do FFF tổ chức. Khi đó, tiền đạo này phản đối việc hình ảnh của mình được sử dụng để quảng bá cho những thương hiệu mà anh không đồng tình, trong đó có các trang web lậu và một số sản phẩm liên quan đến dinh dưỡng.

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Ngôi sao sinh năm 1998 từng thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình: "Chúng tôi không đồng ý với một số thương hiệu liên quan đến sức khỏe dinh dưỡng và cá cược. Nhiều người trong chúng tôi lớn lên ở những khu lao động, nơi những vấn đề này đã ảnh hưởng tiêu cực đến rất nhiều người. Bản thân tôi cũng biết những người từng là nạn nhân của nó".

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Sức ép từ Mbappe và các tuyển thủ khi đó buộc FFF phải xem xét lại các hợp đồng thương mại cũng như điều chỉnh một số quy định liên quan đến quyền hình ảnh. Tuy nhiên, những thay đổi được thực hiện dường như vẫn chưa đủ để giải quyết tận gốc mâu thuẫn giữa đôi bên.

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Bởi vậy, khi sự cố mới xuất hiện ngay trước World Cup 2026, những tranh cãi cũ lập tức bị khơi lại.

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Đáng chú ý, đây chưa phải vấn đề duy nhất khiến nội bộ tuyển Pháp trở nên nhạy cảm trong giai đoạn chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất hành tinh. Truyền thông địa phương tiết lộ đội bóng áo lam cũng đang tồn tại những bất đồng liên quan đến việc phân bổ vé cho người thân và bạn bè của các cầu thủ ở World Cup.

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Những khúc mắc này được cho là đã tạo ra không ít sự khó chịu bên trong đội tuyển, buộc FFF phải chủ động tổ chức các cuộc đối thoại nhằm ngăn nguy cơ căng thẳng leo thang.

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Khi World Cup 2026 đã cận kề, điều tuyển Pháp cần nhất là sự tập trung tuyệt đối cho chuyên môn. Thế nhưng, những lùm xùm liên quan đến quyền hình ảnh và các vấn đề nội bộ đang khiến hành trình chinh phục chiếc cúp vàng của Les Bleus xuất hiện thêm những đám mây xám ngay từ trước vạch xuất phát.