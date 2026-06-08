Đội tuyển Võ gậy Bộ Tư lệnh Cảnh vệ giành 3 Huy chương Vàng tại Hội thao quân sự, võ thuật, thể thao CAND

ANTD.VN - Chiều 7-6-2026, trong khuôn khổ Hội thao quân sự, võ thuật, thể thao CAND năm 2026 - Khu vực 2 diễn ra tại thành phố Huế, lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển Võ gậy Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã xuất sắc giành thành tích tuyệt đối.

Đội tuyển Võ gậy Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã xuất sắc giành thành tích tuyệt đối với 2 Huy chương Vàng nội dung đối kháng ở cả 2 hạng cân trên và dưới 60kg; cùng Huy chương Vàng đồng đội Nam.

Đội tuyển Võ gậy của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã giành thành tích xuất sắc tại Hội thao quân sự, võ thuật, thể thao CAND năm 2026 - Khu vực 2

Thành tích ấn tượng này không chỉ thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo và đầu tư đúng hướng của lãnh đạo Bộ Tư lệnh; sự nỗ lực, quyết tâm và cố gắng vượt bậc của đội ngũ huấn luyện viên và vận động viên, mà còn khẳng định sức mạnh, bản lĩnh và kỹ năng thực chiến nổi trội của CBCS lực lượng Cảnh vệ Việt Nam.

Võ gậy là một môn võ mới nhưng có tính ứng dụng và thực tế cao. Các võ sinh thường chiến đấu bằng một chiếc hoặc một đôi gậy dài từ 27,94 cm đến 76,2 cm. Nguyên tắc chiến đấu võ gậy bao gồm đỡ và ngăn chặn đòn tấn công của đối thủ sau đó tung đòn dứt điểm bằng đấm, đá hay ném đối thủ ra xa. Một đặc điểm đáng chú ý võ gậy là có thể giúp cho người chơi tự vệ trong những tình huống thực tế. Sau khi được dạy võ gậy, võ sinh có thể tận dụng cả những cành cây, khúc gỗ ven đường để tự vệ nếu cần.

Được thành lập từ ngày 20/4/2026 theo kế hoạch tập trung đội tuyển Hội thao của Bộ Tư lệnh tham gia thi đấu tại Hội thao của Bộ Công an, đội tuyển Võ gậy Bộ Tư lệnh Cảnh vệ gồm HLV Trịnh Hải Vương và 4 VĐV tham gia thi đấu 2 hạng cân nam trên và dưới 60kg.

Dù mới được luyện tập trong thời gian ngắn, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm, đội tuyển đã giành thành tích xuất sắc tại Hội thao quân sự, võ thuật, thể thao CAND năm 2026 - Khu vực 2.