UBND TP Hà Nội công nhận Ban Vận động thành lập Liên đoàn Pickleball thành phố

ANTD.VN - Ban Vận động thành lập Liên đoàn Pickleball thành phố Hà Nội được giao nhiệm vụ hoàn chỉnh hồ sơ xin phép thành lập Liên đoàn để trình cơ quan nhà nước phê duyệt.

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Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 2878/QĐ-UBND ngày 07/6/2026 về việc công nhận Ban Vận động thành lập Liên đoàn Pickleball thành phố Hà Nội.

Theo Quyết định, Ban Vận động thành lập Liên đoàn Pickleball thành phố Hà Nội gồm 01 Trưởng Ban, 01 Phó Ban và các ủy viên là chuyên viên phòng Quản lý Thể dục thể thao, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin & Thể thao phường Long Biên, huấn luyện viên bộ môn Quần vợt, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Hà Nội tham gia.

Ban có nhiệm vụ vận động tổ chức, công dân đăng ký tham gia Liên đoàn và hoàn chỉnh hồ sơ xin phép thành lập Liên đoàn gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập Liên đoàn theo quy định của pháp luật. Ban tự giải thể sau khi Đại hội thành lập Liên đoàn bầu ra Ban Chấp hành của Liên đoàn.