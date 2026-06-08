Thái Lan giúp U19 Việt Nam loại Malaysia, sáng cửa vào bán kết Đông Nam Á

ANTD.VN - Thay vì chấp nhận kết quả hòa, Thái Lan bung sức thắng Malaysia sít sao 3-2 để giành quyền đi tiếp, đồng thời gián tiếp giúp U19 Việt Nam loại Malaysia khỏi cuộc đua vé vớt bán kết Giải U19 Đông Nam Á 2026.

Ở ngày thi đấu hôm qua (7-6), U19 Việt Nam gặp bất lợi sau trận thua Indonesia và rơi xuống nhì bảng A Giải U19 Đông Nam Á 2026.

Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi có 3 điểm cùng hiệu số +4 khi xét vé vớt với hai đội nhì bảng còn lại.

Chỉ cần Thái Lan hòa Malaysia (bảng B) hoặc Australia hòa Campuchia (bảng C), U19 Việt Nam sẽ bị loại ngay lập tức.

Thái Lan (áo xanh) gián tiếp giúp U19 Việt Nam loại Malaysia ở cuộc đua vé vớt vào bán kết

Tuy nhiên hy vọng đã được thắp lên sau khi bảng B hạ màn tối 8-6.

Theo đó, Thái Lan sau khi hòa 2-2 ở hiệp 1 đã vùng lên để thắng sít sao Malaysia 3-2, chiếm ngôi nhất bảng B cùng tấm vé trực tiếp vào bán kết.

Trong khi, Malaysia xếp nhì và bị loại, do cùng 3 điểm nhưng kém U19 Việt Nam hiệu số bàn thắng bại (+2 so với +4) khi xét vé vớt.

Ngày mai (9-6) khi bảng C hạ màn, nếu Australia thắng Campuchia, U19 Việt Nam sẽ loại nốt Campuchia để trở thành đội nhì duy nhất vào bán kết giải. Trường hợp Australia hòa Campuchia, U19 Việt Nam sẽ bị loại.