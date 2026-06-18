Đoàn nghệ thuật quần chúng Công an Hà Nội sẵn sàng tỏa sáng với chương trình "Mạch nguồn bình yên"

ANTD.VN - Mang theo niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Công an Thủ đô anh hùng, Đoàn nghệ thuật quần chúng Công an thành phố Hà Nội đã sẵn sàng tỏa sáng trên sân khấu Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng An ninh nhân dân năm 2026, với chương trình nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề “Mạch nguồn bình yên”.

Chương trình nghệ thuật "Mạch nguồn bình yên" do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an Hà Nội chỉ đạo nội dung, giám đốc âm nhạc - Lê Anh Thủy, biên đạo múa - Hải Trường với sự tham gia biểu diễn của tập thể cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội.

Chương trình gồm 6 tiết mục, được dàn dựng công phu và giàu tâm huyết của êkíp thực hiện như hợp ca nam nữ "Người Hà Nội", "Hà Nội tinh hoa hội tụ"; hòa tấu saxophone "Những bàn chân lặng lẽ"; múa độc lập "Mắt lưới"; ​song ca nam nữ "Giữa hòa bình"; xẩm - rap "Vì an ninh Thủ đô".

Những giai điệu tự hào của lời ca, làn điệu xẩm hòa quyện với rap hiện đại, hòa tấu saxophone và nghệ thuật múa đương đại sẽ kể câu chuyện về người chiến sĩ An ninh Công an Thủ đô – bản lĩnh, nhân văn, tận tụy vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời lan tỏa vẻ đẹp văn hóa, con người Hà Nội ngàn năm văn hiến đến đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài nước.

"Mạch nguồn bình yên" do tập thể cán bộ chiến sĩ Công an Hà Nội biểu diễn

Đêm thi của đoàn nghệ thuật Công an Hà Nội tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng An ninh nhân dân sẽ diễn ra vào 19h30, ngày 20/6/2026 tại Cung văn hóa Lao động Việt – Nhật (số 8, Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh).

Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng An ninh nhân dân năm 2026 do Bộ Công an tổ chức với chủ đề “80 năm An ninh nhân dân - Sáng mãi trang sử vàng” diễn ra tại Quảng Ninh từ ngày 18 đến 23/6. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026).

Liên hoan là ngày hội để cán bộ, chiến sĩ thể hiện tài năng nghệ thuật, giao lưu, học hỏi, góp phần khơi dậy phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng trong lực lượng. Đồng thời, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng An ninh nhân dân hăng hái thi đua, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

120 tiết mục dự thi Liên hoan có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước, truyền thống vẻ vang, sự phối hợp hiệp đồng giữa hai lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân. Đồng thời, khắc họa đậm nét những chiến công thầm lặng, sự hy sinh gian khổ nhưng vô cùng tự hào của cán bộ, chiến sĩ An ninh nhân dân anh hùng trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

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