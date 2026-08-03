Mẹ con nghệ sĩ Vân Dung hội ngộ trên sóng "giờ Vàng"

ANTD.VN - Sau nhiều năm được biết đến với danh xưng con trai nghệ sĩ Vân Dung, Long Vũ đang từng bước khẳng định dấu ấn riêng trên màn ảnh nhỏ. Mới nhất, trong phim "Mùa hè năm ấy", nam diễn viên trẻ lần đầu có cơ hội đứng chung một dự án truyền hình với mẹ, mang đến một dấu mốc đặc biệt trong hành trình làm nghề của cả hai.

Long Vũ từng ghi dấu ấn với vai Chải trong "Đi giữa trời rực rỡ"

Khi "Đi giữa trời rực rỡ" lên sóng năm 2024, Long Vũ bất ngờ trở thành một trong những gương mặt trẻ được khán giả chú ý nhất trên màn ảnh nhỏ. Vai Chải với vẻ ngoài bụi bặm, tính cách bộc trực nhưng giàu tình cảm giúp nam diễn viên sinh năm 2001 vốn là gương mặt mới chào sân nhưng lại được khán giả yêu mến và ghi nhận tài năng diễn xuất.

Sau dấu ấn với vai Chải, Long Vũ trở lại với vai Khánh thời học sinh trong phim truyền hình "Mùa hè năm ấy". Không chỉ đánh dấu việc lần đầu tiên được đảm nhận một hình tượng khác hẳn Chải, bộ phim còn mang ý nghĩa đặc biệt khi đây cũng là lần đầu tiên anh có dịp đóng chung với mẹ mình là nghệ sĩ Vân Dung.

Là con của một nghệ sĩ nổi tiếng, Long Vũ từng nhiều lần chia sẻ mong muốn được khán giả nhớ đến bằng thực lực và vai diễn của mình thay vì để ý đến xuất thân. Từ khi theo học trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, nam diễn viên đã lựa chọn tự đi lên bằng con đường "casting" thử sức với nhiều vai diễn trước khi tạo dấu ấn trên truyền hình. Sau hiệu ứng từ "Đi giữa trời rực rỡ", Long Vũ được xem là một trong những gương mặt triển vọng của VFC, sở hữu lối diễn tự nhiên cùng hình ảnh gần gũi với khán giả trẻ.

Mẹ con nghệ sĩ Vân Dung lần đầu cùng xuất hiện trong một bộ phim truyền hình

Sự góp mặt của hai mẹ con Vân Dung - Long Vũ trong "Mùa hè năm ấy" vì thế nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Tuy nhiên, khác với kỳ vọng của nhiều người, cả hai không vào vai mẹ con trên màn ảnh. Trong phim, Long Vũ đảm nhận Khánh ở giai đoạn tuổi học trò - một chàng trai sôi nổi, nghĩa khí nhưng phải đối diện với biến cố làm thay đổi cuộc đời.

Trong khi đó, nghệ sĩ Vân Dung hóa thân vào vai bà Ngọc, mẹ của cô bạn học cùng lớp mà anh thầm thương trộm nhớ. Nhân vật mà nghệ sĩ Vân Dung đóng là người phụ nữ luôn mong con gái có tương lai tốt đẹp nhưng vô tình đưa ra một quyết định làm thay đổi số phận nhiều nhân vật. Hai vai diễn thuộc hai tuyến nhân vật khác nhau và chỉ có một số phân cảnh xuất hiện cùng nhau. Dù vậy, với Long Vũ, đây vẫn là trải nghiệm đáng nhớ khi lần đầu tiên đóng phim cùng mẹ mình.

Long Vũ tiếp tục thử sức với hình tượng mới sau thành công của Chải

Chia sẻ về điều này, nam diễn viên cho biết anh không tránh khỏi cảm giác áp lực khi lần đầu làm việc cùng người mẹ vốn đã có hàng chục năm kinh nghiệm diễn xuất. Thay vì xem đó là lợi thế, Long Vũ xem đây là thử thách bởi mỗi cảnh quay chung đều khiến anh ý thức rõ hơn về sự khác biệt trong trải nghiệm nghề nghiệp giữa hai thế hệ. Điều thú vị là vì hai mẹ con không xuất hiện xuyên suốt cùng nhau, chính anh cũng háo hức chờ đến ngày phim phát sóng để theo dõi đầy đủ những phân đoạn của mẹ trên màn ảnh.

Để chuẩn bị cho vai diễn đặc biệt này, Long Vũ tiết lộ an đã có gần ba tháng chuẩn bị trước khi phim bấm máy. Quãng thời gian này, anh thường xuyên học diễn xuất, tập luyện và sinh hoạt cùng các bạn diễn để xây dựng cảm giác thân thiết như những người bạn đã lớn lên cùng nhau. Nhờ vậy, khi bước vào những phân cảnh học đường, sự ăn ý giữa các nhân vật diễn ra tự nhiên hơn thay vì chỉ dựa vào kỹ thuật diễn xuất.

Long Vũ đảm nhận nhân vật Khánh ở giai đoạn tuổi 18 trong phim "Mùa hè năm ấy"

Chính đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh cũng cho biết việc tuyển riêng một dàn diễn viên cho giai đoạn thanh xuân không đơn thuần để tạo khác biệt về ngoại hình. Theo anh, điều khó tái hiện nhất của tuổi mười tám là ánh mắt, năng lượng và sự hồn nhiên. Đó là lý do êkíp lựa chọn những gương mặt trẻ như Long Vũ, Lưu Ly, Hà Thành hay Nguyễn Hoàng Hải để kể phần đầu câu chuyện, trước khi trao lại hành trình trưởng thành cho lớp diễn viên giàu kinh nghiệm hơn.

Trong phim "Mùa hè năm ấy", Long Vũ không có nhiều cảnh diễn đối đáp trực tiếp với nghệ sĩ Vân Dung và cả hai cũng không vào vai mẹ con song sự xuất hiện của cặp mẹ con ngoài đời thật vẫn trở thành một trong những điểm nhấn được khán giả quan tâm, bởi đây là lần đầu tiên hai người cùng góp mặt trong một dự án phim truyền hình.