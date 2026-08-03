Triển lãm "Việt Nam - Niềm đam mê khám phá" của họa sĩ người Anh

ANTD.VN - John Lester, họa sĩ chuyên nghiệp người Anh đã bắt đầu quan tâm tới Việt Nam nhiều hơn, kể từ khi anh vô tình gặp gỡ và nên duyên cùng người vợ Việt Nam tại Thủ đô London (Anh). Qua lời vợ kể, một đất nước anh còn lạ lẫm dần hiện ra đầy cuốn hút, thôi thúc anh tìm về thủ đô Hà Nội với những trải nghiệm đầu tiên.

John Lester đã có 12 năm vẽ về Việt Nam, một chủ đề anh tâm đắc và kiên trì theo đuổi trong suốt thời gian làm nghề. Rời miền quê nước Anh yên ả, họa sĩ bước vào cái ồn ào, cái nóng và sức sống rộn ràng của Hà Nội, một thành phố mà chẳng mấy chốc anh đã đem lòng thương mến. Những năm tháng sống và làm việc tại Việt Nam, người hoạ sĩ đã gặp bao con người đáng mến, dần thấu hiểu phong tục, văn hóa và lịch sử của dải đất hình chữ S, và không ít lần lặng người trước cảnh sắc đẹp đến nao lòng của mảnh đất này. Năm ngoái, Lester có được niềm vinh dự đưa tranh của mình đến với ga Hà Nội và ga Long Biên.

Năm nay, Lester tổ chức triển lãm cá nhân với tên gọi “Việt Nam – Niềm đam mê khám phá” vừa khai mạc ngày 2/8 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội và kéo dài đến hết ngày 8/8. Dưới nét vẽ của anh, ấn tượng dịu dàng quyện cùng những mảng màu táo bạo, tái hiện muôn vẻ về Việt Nam từ cánh đồng quê trải rộng yên bình đến độ cuồng nhiệt, rực lửa của thể thao và phố thị. Dù là sơn dầu hay acrylic, tranh 3D hay phấn màu, nghệ thuật của Lester luôn lay động lòng người và truyền tải được mối gắn bó sâu sắc của anh với từng hình tượng được đặt lên nét vẽ.

Họa sĩ John Lester và vợ (ngoài cùng bên phải) tại lễ khai mạc triễn lãm "Việt Nam - Niềm đam mê khám phá"

Anh vẽ nhiều dáng người trong khoảnh khắc nguyện cầu, và ngay cả những bức phong cảnh cũng phảng phất sự chiêm nghiệm, an nhiên. Bóng dáng người phụ nữ trong tà áo cổ truyền, đóa sen, nét chữ Nôm xưa, những nghề thủ công và tác phẩm truyền thống tất cả đều khơi nguồn sáng tạo cho anh. Các họa sĩ Việt Nam, nhất là những tên tuổi lưu dấu tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, cũng là mạch nguồn dẫn lối cho anh trên đường sáng tạo, khi luôn tôn vinh và dựa vào truyền thống đế sáng tác.

Anh mong qua từng bức tranh, những gì mình đã sống, đã trải nghiệm và được truyền tải trong tranh sẽ ngân nga trong lòng người xem, để họ cũng chạm được vào cái tĩnh lặng trong veo của đêm trăng Vịnh Hạ Long, nghe tiếng dế râm ran trong rừng, ngửi mùi khói hương vấn vương, và bắt gặp những cánh bướm dập dờn nơi bản làng vùng cao.

Là một họa sĩ phương Tây, Lester đặc biệt đề cao tính truyền thống trong mỗi tác phẩm. Đây là mạch đi xuyên suốt mà họa sĩ nước Anh đã sử dụng trong triển lãm lần này. Dù con mắt nhìn của họa sĩ về Việt Nam có khác với các họa sĩ trong nước, song Lester lại có điểm chung là cùng muốn tôn vinh tà áo dài, chiếc nón lá, trang phục đặc trưng của từng đồng bào dân tộc hay vẻ đẹp của phong cảnh nơi miền sơn cước, của biển trời bao la…

Ngay sau triển lãm, một số tác phẩm của John Lester sẽ được trưng bày tại Intercontinental Hanoi Landmark72

Với một nghệ sĩ như Lester, mỗi điều còn chưa biết ở vùng đất xa lạ như Việt Nam lại là một niềm háo hức. Anh nóng lòng chờ xem những hành trình sắp tới sẽ thấm vào phong cách và mạch sáng tạo của mình đến đâu, bởi anh hiểu rằng hành trình khám phá Việt Nam mới chỉ vừa bắt đầu.

Ngoài hội họa, Lester còn say mê với con chữ. Anh đã viết, tự tay minh họa và xuất bản một số truyện ngắn cùng thơ, đồng thời là hội viên Hội Nhà văn Anh Quốc. Lester đã có nhiều triển lãm tại Vương quốc Anh, Pháp và Việt Nam. Tiếp nối triển lãm hiện tại tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, một số tác phẩm được chọn sẽ được trưng bày tại Intercontinental Hanoi Landmark72.

Một số tác phẩm tại triển lãm "Việt Nam - Niềm đam mê khám phá" của họa sĩ john Lester: