14 dự án vào vòng thuyết trình "Dự án phim ngắn CJ"

ANTD.VN - Sau quá trình tuyển chọn từ hơn 400 hồ sơ, "Dự án phim ngắn CJ" mùa 7 đã công bố 14 dự án xuất sắc bước vào vòng thuyết trình. Từ đây, 5 dự án nổi bật nhất sẽ được lựa chọn để nhận hỗ trợ sản xuất và phát triển tác phẩm.

"Dự án phim ngắn CJ" mùa 7 vừa công bố Top 14 dự án vượt qua vòng sơ tuyển sau gần 2 tháng tiếp nhận hồ sơ. Hơn 400 ý tưởng từ các nhà làm phim trẻ trên cả nước đã được gửi về chương trình, trước khi Hội đồng thẩm định lựa chọn những dự án có tiềm năng nhất bước vào vòng thuyết trình diễn ra ngày 5-8 tới.

Được tổ chức thường niên bởi CJ Cultural Foundation và CGV Việt Nam, chương trình hướng tới mục tiêu tìm kiếm, đào tạo và hỗ trợ thế hệ đạo diễn trẻ Việt Nam thông qua việc đồng hành từ giai đoạn phát triển ý tưởng đến sản xuất và đưa tác phẩm tham gia các liên hoan phim quốc tế.

Hội đồng thẩm định năm nay gồm các đạo diễn và nhà sản xuất có nhiều kinh nghiệm như: Phan Đăng Di, Charlie Nguyễn, Trần Thị Bích Ngọc...Theo ban tổ chức, các dự án được lựa chọn đều đáp ứng những tiêu chí về tính sáng tạo, tiềm năng phát triển kịch bản, kế hoạch sản xuất cũng như khả năng hiện thực hóa thành tác phẩm hoàn chỉnh.

Đánh giá về chất lượng hồ sơ năm nay, đại diện Ban tổ chức cho biết các nhà làm phim trẻ đang cho thấy sự trưởng thành rõ rệt trong tư duy sáng tạo. Nhiều dự án khai thác những vấn đề gần gũi với đời sống đương đại nhưng vẫn thể hiện được góc nhìn riêng và dấu ấn cá nhân, khiến hội đồng phải trao đổi kỹ lưỡng trước khi đi đến quyết định cuối cùng.

Top 14 bước vào vòng thuyết trình gồm các dự án "Dòng sông chảy ngược, nước mắt chảy xuôi" của Trần Minh Đức, "Cơn bão đêm qua" của Đoàn Thảo Nguyên, "Showgirl" của Châu Thúy An, "Trên đường băng mùa hè" của Nguyễn Anh Thạch, "Một ngày" của Nguyễn Vũ Hiền Chi, "Ổ gà may mắn" của Nguyễn Quốc Phong, "Dưới bóng thanh trà" của Trần Hữu Thành, "MKUltra" của Nguyễn Thanh Giang, "Đất lặng" của Nguyễn Tài Minh, "Cái đầu của Long" của Nguyễn Hữu Uy, "Gia tài của mẹ" của Võ Đăng Minh, "Vợ chồng son" của Hoàng Sĩ Đăng, "Cơn mưa hè bên dưới làn da" của Lâm Công Thịnh và "Déjà vu" của McFloyd Nguyen.

Tại vòng thuyết trình, đại diện 14 dự án sẽ trực tiếp giới thiệu ý tưởng, định hướng sáng tạo và kế hoạch sản xuất trước hội đồng chuyên môn. Đây được xem là vòng thi quan trọng để ban giám khảo đánh giá toàn diện khả năng phát triển của từng dự án, đồng thời giúp các nhà làm phim trẻ nhận được những góp ý chuyên môn trước khi bước vào giai đoạn sản xuất.

Năm nay, nhà sản xuất, diễn viên Kaity Nguyễn tham gia với vai trò giám khảo khách mời. Sự góp mặt của nữ diễn viên được kỳ vọng sẽ mang đến góc nhìn của thế hệ nghệ sĩ trẻ đang hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực điện ảnh, bên cạnh những đánh giá chuyên môn từ các đạo diễn và nhà sản xuất giàu kinh nghiệm.

Sau vòng thuyết trình, 5 dự án xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn để nhận tổng kinh phí hỗ trợ sản xuất lên tới 1,5 tỷ đồng. Ngoài nguồn kinh phí, các đạo diễn trẻ còn có cơ hội tham gia chương trình đào tạo chuyên sâu cùng các chuyên gia đến từ Học viện Điện ảnh Hàn Quốc (KAFA), đồng thời được hỗ trợ đưa tác phẩm tham dự các liên hoan phim quốc tế.

Qua sáu mùa tổ chức, "Dự án phim ngắn CJ" đã trở thành một trong những chương trình hỗ trợ làm phim ngắn có quy mô lớn tại Việt Nam, góp phần phát hiện và đồng hành cùng nhiều gương mặt trẻ của điện ảnh Việt.

Từ chương trình, nhiều đạo diễn đã ghi dấu ấn tại các liên hoan phim quốc tế. Gần đây nhất, đạo diễn Nguyễn Thiên Ân, một trong năm đạo diễn xuất sắc của mùa 6, trở thành đại diện đầu tiên của Việt Nam có tác phẩm tranh giải "Cành cọ vàng" dành cho phim ngắn tại Liên hoan phim Cannes, tiếp tục khẳng định hiệu quả của mô hình hỗ trợ này trong việc nuôi dưỡng các tài năng điện ảnh trẻ.