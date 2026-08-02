Hoài Lâm lại gây bàn tán với tên mới

ANTD.VN - Việc xuất hiện cái tên "tlam" trên Facebook, YouTube và một sản phẩm âm nhạc mới khiến nhiều khán giả cho rằng Hoài Lâm tiếp tục thay đổi danh xưng. Nếu đây thực sự là nghệ danh mới, nam ca sĩ sẽ có thêm một cột mốc nghệ danh đáng chú ý trong hành trình nhiều lần làm mới hình ảnh suốt những năm qua.

Những ngày gần đây, Hoài Lâm bất ngờ thay đổi ảnh đại diện và ảnh bìa trên trang Facebook cá nhân. Thay cho hình ảnh quen thuộc là thiết kế tối giản chỉ với dòng chữ "tlam". Cùng thời điểm, nam ca sĩ chia sẻ đường dẫn đến ca khúc Ký ức, trong đó phần thể hiện được ghi là "Tlam".

Không chỉ xuất hiện trên Facebook, cái tên này còn được sử dụng trên một kênh YouTube mang tên Tlam được tạo từ năm 2023 và đăng tải nhiều video có sự xuất hiện của Hoài Lâm cùng các sản phẩm âm nhạc gần đây. Việc đồng loạt sử dụng cùng một định danh khiến không ít người cho rằng giọng ca sinh năm 1995 đang chuẩn bị bước sang một giai đoạn mới trong hoạt động nghệ thuật.

Dù vậy, đến nay Hoài Lâm vẫn chưa lên tiếng xác nhận "tlam" có phải nghệ danh chính thức hay chỉ là tên gọi dành cho một dự án âm nhạc. Trên các poster biểu diễn và sân khấu gần đây, anh vẫn sử dụng cái tên quen thuộc Hoài Lâm. Song nếu "tlam" thực sự là danh xưng mới, đây sẽ là lần tiếp theo Hoài Lâm khiến khán giả chú ý vì thay đổi tên gọi. Trên thực tế ít nghệ sĩ trong làng nhạc Việt có hành trình đổi nghệ danh nhiều như nam ca sĩ.

Nghệ danh Hoài Lâm được Hoài Linh đặt khi nhận Nguyễn Tuấn Lộc làm con nuôi và dìu dắt bước vào con đường nghệ thuật. Cái tên này đồng hành cùng nam ca sĩ từ những ngày đầu đi diễn và trở nên quen thuộc với công chúng sau khi anh đăng quang ngôi vị Quán quân cuộc thi "Gương mặt thân quen 2014". Đây cũng là nghệ danh gắn liền với hàng loạt ca khúc đưa Hoài Lâm trở thành một trong những giọng ca trẻ nổi bật của V-Pop.

Sau quãng thời gian tạm ngưng hoạt động, cuối năm 2020, Hoài Lâm khiến người hâm mộ bất ngờ khi giới thiệu cái tên Young LuuLi. Thời điểm đó, nhiều khán giả lo ngại nam ca sĩ sẽ từ bỏ nghệ danh đã làm nên tên tuổi của mình. Tuy nhiên, Hoài Lâm sau đó cho biết Young LuuLi chủ yếu được sử dụng khi tham gia nhóm nhạc và thử nghiệm với các thể loại Rap, Hip-hop...còn khi biểu diễn một mình, anh vẫn giữ tên Hoài Lâm.

Chưa đầy một năm sau, nam ca sĩ tiếp tục đổi sang Yun Tulo. Anh từng giải thích "Tulo" là cách viết của cụm từ "tự lo", thể hiện mong muốn tự mình gây dựng lại sự nghiệp sau nhiều biến cố. Cùng với nghệ danh mới, Hoài Lâm cũng xây dựng các tài khoản mạng xã hội và kênh YouTube mang tên Yun Tulo, đồng thời thử sức nhiều hơn với Rap và Hip-hop thay vì chỉ trung thành với Pop Ballad hay Bolero như trước.

Đến cuối năm 2024, nam ca sĩ lại tạo nên cuộc tranh luận mới khi thông báo sử dụng tên thật Nguyễn Tuấn Lộc trong các hoạt động biểu diễn. Trên trang cá nhân, anh chia sẻ: "Vẫn hát bình thường nha cả nhà, chỉ khác là Tuấn Lộc hát thôi". Thời điểm đó, nhiều poster chương trình có anh tham gia cũng đồng loạt chuyển sang tên Tuấn Lộc, làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều vì cái tên Hoài Lâm vốn đã gắn bó với sự nghiệp của anh suốt hơn một thập kỷ.

Sự xuất hiện của "tlam" vì thế tiếp tục thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, khác với những lần trước, Hoài Lâm chưa đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Việc cái tên này xuất hiện đồng thời trên Facebook, YouTube và trong phần thể hiện của ca khúc "Ký ức" khiến nhiều người nghiêng về khả năng đây là định danh cho một dự án âm nhạc mới hơn là sự thay đổi nghệ danh ngay lập tức.

Bên dưới các bài đăng, người hâm mộ để lại nhiều bình luận bày tỏ sự tò mò. Có người hài hước nhận xét Hoài Lâm là một trong những ca sĩ sở hữu nhiều danh xưng nhất nhạc Việt, trong khi không ít khán giả cho rằng điều họ quan tâm hơn cả vẫn là chất lượng sản phẩm âm nhạc. Sau nhiều lần đổi tên, điều công chúng chờ đợi ở nam ca sĩ vẫn là sự trở lại ổn định với những ca khúc mới, thay vì chỉ là những thay đổi về cách gọi trên mạng xã hội.