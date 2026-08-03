BIGBANG World Tour tại Mỹ Đình công bố 10 hạng vé, thấp nhất 1 triệu đồng

ANTD.VN - Ban tổ chức BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI vừa công bố sơ đồ sân khấu cùng 10 hạng vé, giá từ 1 triệu đến 10,5 triệu đồng. Hai đêm diễn ngày 24-25/10 tại Mỹ Đình là lần đầu tiên nhóm nhạc trở lại sau 9 năm, cũng là cuộc hội ngộ đầu tiên với fan Việt.

Từ sát sân khấu đến góc nhìn toàn cảnh: 10 hạng vé cho 10 trải nghiệm đỉnh cao

Chuyến lưu diễn của BIGBANG tại Mỹ Đình có 10 hạng vé, gồm ULTIMATE VIP PACKAGE 10,5 triệu đồng; DIAMOND VIP PACKAGE 9,8 triệu đồng; GOLD VIP PACKAGE 8,5 triệu đồng; PREMIUM SEATING 7,5 triệu đồng; Khu vực STANDING ZONE 4,5 triệu đồng; CAT 1 giá 6,5 triệu đồng; CAT 2 giá 5,5 triệu đồng; CAT 3 giá 3,5 triệu đồng; CAT 4 giá 2 triệu đồng và CAT 5 giá 1 triệu đồng. Cách phân hạng mở ra nhiều lựa chọn, từ vị trí cận sân khấu đến góc nhìn bao quát toàn bộ quy mô của đêm nhạc.

Seat map và giá vé chính thức được công bố

Đối với BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI, mỗi hạng vé không đơn thuần đại diện cho một vị trí trong sân vận động, mà là một cách khác nhau để sống trong khoảnh khắc mà cộng đồng V.I.P đã chờ đợi suốt gần một thập kỷ.

Từ các gói Ultimate VIP, Diamond VIP và Gold VIP dành cho những người mong muốn tiến gần nhất tới sân khấu và tận hưởng những đặc quyền được thiết kế riêng cho cộng đồng người hâm mộ, đến Premium Seating, Standing Zone hay các hạng vé CAT 1, CAT 2, CAT 3 và CAT 4, mỗi lựa chọn đều mang đến một góc nhìn riêng để chứng kiến sự trở lại của những huyền thoại K-Pop trên sân khấu Mỹ Đình. Hơn cả lợi thế về vị trí, các hạng vé VIP còn đi kèm những quyền lợi độc quyền và vật phẩm phiên bản giới hạn được phát hành riêng cho tour diễn.

Giá trị lớn nhất của những tấm vé tham dự sự kiện này không nằm ở khoảng cách tới sân khấu, mà nằm ở việc được có mặt trong một khoảnh khắc mà nhiều năm sau người hâm mộ vẫn sẽ muốn kể lại. Đó là khi những giai điệu đã gắn liền với tuổi trẻ của nhiều thế hệ như một lần nữa vang lên giữa hàng chục nghìn khán giả, trong đêm diễn đánh dấu 20 năm hành trình của BIGBANG.

Dù lựa chọn bất kỳ hạng vé nào, khán giả cũng sẽ trở thành một phần của cuộc hội ngộ được xem là "20 năm có một", nơi ký ức, âm nhạc và cảm xúc của nhiều thế hệ người hâm mộ cùng được sống lại. Hệ thống màn hình LED đa góc cùng các cụm âm thanh được bố trí khắp sân vận động sẽ góp phần mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho mọi khu vực khán đài, để mỗi khán giả tại Mỹ Đình đều có thể hòa mình vào nguồn năng lượng của đêm diễn theo cách riêng của mình.

Vé được phân phối theo ba đợt, trên nền tảng duy nhất là Cticket.vn. Đợt mở bán vé sớm dành cho thành viên BIGBANG V.I.P Membership diễn ra từ 10h00 đến 23h59 ngày 13/8/2026; người hâm mộ cần hoàn tất khảo sát trên nền tảng b.stage trước 23h59 ngày 7/8.

Chủ thẻ VPBank Mastercard nhận được quyền mua vé sớm từ 10h00 đến 23h59 ngày 14/8. Sau đó, vé mở bán đại chúng từ 10h00 ngày 17/8. Quyền lợi từng hạng vé và quy định tham dự sẽ được cập nhật trên fanpage VPBank, VPShow cùng các kênh chính thức của chương trình.

BIGBANG lần đầu đến Việt Nam: Cuộc hội ngộ “20 năm có một” với fan Việt

BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > là chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên của nhóm với tư cách một tập thể sau 9 năm. G-DRAGON, TAEYANG và DAESUNG dự kiến thực hiện 33 đêm diễn tại những sân vận động lớn trên toàn cầu, đưa BIGBANG trở lại đúng quy mô từng làm nên vị thế của nhóm.

BIGBANG có cuộc hội ngộ “20 năm có một” với cộng đồng người hâm mộ Việt Nam tại Mỹ Đình

Ra mắt năm 2006, BIGBANG tạo dấu ấn bằng âm nhạc giàu cá tính, khả năng làm chủ sân khấu và phong cách không trộn lẫn. Ảnh hưởng của nhóm lan từ âm nhạc sang thời trang, nghệ thuật trình diễn và văn hóa đại chúng. Sự trở lại trong đội hình BIGBANG vì thế vẫn được hàng trăm triệu fan trên toàn thế giới mong chờ.

Chuyến lưu diễn được tổ chức đúng thời điểm BIGBANG kỷ niệm 20 năm ra mắt. Với cộng đồng V.I.P, đây là dịp nhìn lại một hành trình âm nhạc đã đi qua nhiều thế hệ. Những người từng nghe “Lies”, “Last Farewell” và “Haru Haru”, rồi chứng kiến “FANTASTIC BABY” hay “BANG BANG BANG” phủ sóng toàn cầu, nay có cơ hội gặp lại ba nghệ sĩ tài ba trên cùng một sân khấu.

Hai đêm 24 và 25/10 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình được xem là cuộc hội ngộ “20 năm có một”. Việc Hà Nội được chọn tổ chức hai đêm liên tiếp cho thấy quy mô và sức ảnh hưởng của cộng đồng người hâm mộ tại Việt Nam. Sự kiện dự kiến thu hút khán giả từ nhiều tỉnh, thành và các quốc gia trong khu vực, tạo thêm nhu cầu cho hàng không, lưu trú, ẩm thực và dịch vụ du lịch.

Sau chín năm chờ đợi màn “comeback” của BIGBANG và đúng thời điểm nhóm bước qua cột mốc hai thập kỷ, hai đêm diễn tại Mỹ Đình là cơ hội hiếm hoi để người hâm mộ trực tiếp nghe những ca khúc từng đi cùng tuổi trẻ của mình, do chính BIGBANG trình diễn trên sân khấu Việt Nam.

Chương trình do AEG Presents Asia, Carpa và VPBank đồng tổ chức, phối hợp cùng YG Entertainment, với sự tài trợ của VPBank và Mastercard. VPBank là nhà tài trợ chính, đồng thời trực tiếp tham gia tổ chức hai đêm diễn tại Việt Nam.