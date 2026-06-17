Hiền Thục "đứng hình" khi được học sinh lớp 6 gọi là chị, tiết lộ bí quyết trẻ lâu gây bất ngờ

ANTD.VN - Không chỉ mang giọng hát ngọt ngào và những phần quà thiết thực lên vùng cao, Hiền Thục còn nhận về một bất ngờ siêu đáng yêu từ các "fan nhí" vùng Tây Bắc khiến cô nàng cười tít mắt vì quá hạnh phúc.

Mới đây, Hiền Thục là khách mời đồng hành cùng hành trình “Giao nắng, chuyển yêu thương” tại các tỉnh Lào Cai và Lai Châu. Được biết, đây là lần đầu nữ ca sĩ đến khu vực này. Xuất hiện với trang phục giản dị và năng lượng tích cực thường thấy, Hiền Thục nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của các bạn nhỏ nơi đây.

Hiền Thục lần đầu đến với các tỉnh phía Bắc như Lào Cai, Lai Châu

Nữ ca sĩ không ngần ngại "lăn xả" hết mình, cùng các bé chơi đủ trò chơi vận động, cười thả ga quên hết mệt mỏi đường xa. Không những thế, cô còn mang tặng các em học sinh loạt ca khúc thiếu nhi quen thuộc, biến sân trường vùng cao thành một sân khấu ca nhạc mini ngập tràn tiếng cười.

Cứ ngỡ mình là người đi trao niềm vui, ai dè Hiền Thục lại bị chính các em nhỏ "bắt bài" và tặng ngược một món quà bí mật. Ngay giữa buổi giao lưu, 200 em học sinh đã cùng nhau đồng diễn cực kỳ đều và đáng yêu trên nền ca khúc chủ đề "Giao nắng chuyển yêu thương".

Nữ ca chị ân cần bên các em nhỏ

Các em đã âm thầm tập luyện từ trước để dành tặng sự bất ngờ này cho "cô Thục". Nhìn những đôi chân nhỏ xíu nhún nhảy theo điệu nhạc, sự ngây ngô nhưng đầy chân thành của các em đã khiến Hiền Thục bất ngờ đến ngơ ngác, rồi bật cười hạnh phúc vì quá đỗi ngọt ngào. Khoảnh khắc nữ ca sĩ cười tít mắt, hòa vào điệu nhảy cùng các em đã trở thành hình ảnh đẹp của chuyến đi.

Ngoài ra, chuyến đi này Hiền Thục còn có một trải nghiệm đáng nhớ. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, trong lúc giao lưu cùng học sinh tại điểm trường Lào Cai, cô bất ngờ khi một em học sinh lớp 6 lễ phép tiến đến xin chụp ảnh chung và gọi mình là "chị". Khoảnh khắc này khiến giọng ca "Nhật ký của mẹ" vừa bật cười vừa không giấu được sự thích thú.

Cô cũng nhiệt tình tham gia các trò chơi cùng các em nhỏ

"Mọi người hay hỏi vì sao trông tôi lúc nào cũng trẻ trung. Có lẽ câu trả lời nằm ở những khoảnh khắc như thế này. Những năng lượng tích cực từ các hoạt động thiện nguyện, nhất là khi đi giúp đỡ các trẻ em miền núi. Sự vô tư, tinh thần lạc quan và cách các em khiến tôi nhìn cuộc sống tích cực hơn. Có lẽ đó cũng là nguồn năng lượng giúp tôi luôn cảm thấy mình trẻ trung và yêu đời", Hiền Thục hài hước chia sẻ.

Không chỉ mang đến giá trị tinh thần, chương trình lần này còn mang đến những hỗ trợ cực kỳ thiết thực nhằm cải thiện không gian sinh hoạt, học tập cho các điểm trường tại Lai Châu và Lào Cai như xây dựng bếp ăn bán trú, tặng hệ thống đèn/máy nước nóng năng lượng mặt trời, máy tính, thiết bị thể thao…

"Hành trình này Thục cảm giác mình nhận lại được nhiều hơn là cho đi. Sự hồn nhiên, vui vẻ và tình cảm thuần khiết của các em học sinh nơi đây đã chạm đến trái tim Thục, khiến mình như được sống lại những ngày còn là một cô học trò nhỏ. Thục cười suốt cả chuyến đi và chắc chắn sẽ còn nhớ mãi những nụ cười này" - Hiền Thục nói.

Chia tay các bé trong sự lưu luyến, Hiền Thục không quên nhắn nhủ và tự hứa sẽ sớm quay trở lại mảnh đất Tây Bắc xinh đẹp này để tiếp tục cùng chương trình mang thêm nhiều niềm vui, sưởi ấm thêm nhiều nụ cười cho trẻ em vùng cao.