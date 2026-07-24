ANTD.VN - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân nam 55 tuổi mắc ung thư tụy giai đoạn tiến triển tại chỗ với khối u xâm lấn nhiều mạch máu lớn quanh tụy – một trong những thể bệnh có mức độ phức tạp cao trong phẫu thuật tiêu hóa.

Người bệnh hiện đáp ứng tích cực, các chỉ số ổn định và đang được đội ngũ y bác sĩ theo dõi, chăm sóc

Ngày 24/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin về việc phẫu thuật thành công ca ung thư tụy xâm lấn mạch máu phức tạp.

Theo đó, Bệnh viện cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, cơn đau lan xuyên ra sau lưng rất nhiều. Trước đó, người bệnh đã được thăm khám tại nhiều cơ sở y tế và được chẩn đoán ung thư vị trí eo tụy – thân tụy xâm lấn động mạch thân tạng – đây chính là động mạch lớn trong ổ bụng, chia ra các nhánh nuôi gan (động mạch gan chung), dạ dày (động mạch vị trái) và lách (động mạch lách).

Theo TS, bác sĩ Cao Mạnh Thấu, Phó trưởng khoa Ung bướu và Xạ trị, đau bụng lan ra sau lưng là triệu chứng điển hình của ung thư tụy giai đoạn tiến triển tại chỗ.

Tuy nhiên, ung thư tụy là bệnh lý khó phát hiện sớm bởi các triệu chứng ban đầu thường không điển hình và dễ nhầm lẫn với các bệnh lý tiêu hóa thông thường. “Ung thư tụy là một trong những bệnh lý ung thư có tiên lượng nặng, tỷ lệ sống sau 3-5 năm còn thấp, dưới 10%.

Trong những năm gần đây, nhờ sự phát triển hóa trị liệu, điều trị miễn dịch, chiến lược điều trị đa mô thức, cũng như tiến bộ về kỹ thuật, tiên lượng sống của người bệnh đã được cải thiện đáng kể nếu được điều trị đúng thời điểm”.

Sau khi hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ quyết định sinh thiết khối u để xác định chẩn đoán, đồng thời xây dựng chiến lược điều trị bằng hóa chất kết hợp miễn dịch. Bệnh nhân bắt đầu điều trị từ tháng 12-2025.

Sau 3 đợt hóa chất và 4 đợt điều trị miễn dịch, khối u đáp ứng tích cực: Triệu chứng đau bụng cải thiện rõ rệt, các chỉ điểm ung thư giảm đáng kể và tình trạng toàn thân ổn định hơn.

Để chuẩn bị cho ca phẫu thuật, bệnh nhân được tiến hành nút động mạch gan chung trước mổ. Đây là một kỹ thuật mới, giúp tạo tuần hoàn bàng hệ nuôi gan và dạ dày phát triển. Sau 2 tuần, sau khi chụp phim, hệ tuần hoàn bàng hệ cấp máu tốt, chức năng gan ổn định, bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật.

Theo TS, bác sĩ Cao Mạnh Thấu, đây là thời điểm thích hợp để cân nhắc phẫu thuật triệt căn – yếu tố có vai trò quan trọng trong việc kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân ung thư tụy. Do khối u xâm lấn nhiều mạch máu lớn quanh tụy, ca phẫu thuật được đánh giá có độ khó rất cao. Ê-kíp phẫu thuật phải tính toán kỹ lưỡng nhằm vừa cắt bỏ hoàn toàn khối u, vừa tái tạo các mạch máu bị xâm lấn, đồng thời hạn chế tối đa nguy cơ mất máu trong mổ.