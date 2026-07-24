Hà Nội bắt đầu triển khai kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy

Hà Nội sẽ kiểm tra, kiểm soát xe máy tham gia giao thông tuân thủ mức khí thải quy định

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ký ban hành Công văn về việc thực hiện Quyết định số 13/2026/QĐ-TTg ngày 02/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ, liên quan đến áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu Sở Xây dựng xây dựng phương án phát triển hệ thống các cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu kiểm định trên địa bàn, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Đồng thời tổ chức triển khai thực hiện việc kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy trên địa bàn quản lý; kiểm tra, giám sát việc thực hiện kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy.

Sở Xây dựng cũng được giao tiếp nhận, quản lý hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy; tiếp nhận thông tin cơ sở kiểm định, dữ liệu kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy từ Bộ Xây dựng với Công an Thành phố để thực hiện chức năng quản lý nhà nước và xử phạt vi phạm hành chính.

Mặt khác, tham mưu UBND Thành phố triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND Thành phố về quy định một số chính sách phát triển vận tải; quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hoá thạch sang sử dụng năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng.

Chủ trì, xây dựng phương án hỗ trợ nhóm người có thu nhập thấp trong việc thay thế phương tiện đã qua nhiều năm sử dụng, có nguy cơ gây ô nhiễm cao khi không đáp ứng mức khí thải trên địa bàn quản lý; phương án bố trí nguồn lực để miễn phí kiểm định khí thải lần đầu đối với xe mô tô, xe gắn máy trên địa bàn.

Công an Thành phố Hà Nội được giao chỉ đạo lực lượng công an kiểm tra, kiểm soát xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông tuân thủ mức khí thải quy định tại Quyết định số 13/2026/QĐ-TTg và vùng phát thải thấp.

Sở Tài chính được giao phối hợp Bộ Tài chính (đơn vị chủ trì) tham gia góp ý, xây dựng chính sách ưu đãi về thuế, phí; chính sách hỗ trợ về tài chính trực tiếp, gián tiếp để phát triển cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy, hỗ trợ người sử dụng chuyển đổi phương tiện (khi có yêu cầu).

Sở Công Thương được giao là đầu mối làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý, kiểm tra, giám sát chất lượng nhiên liệu khi lưu hành trên thị trường...