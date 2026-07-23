Vụ bơm sữa đậu nành vào niệu đạo bệnh nhân để “vẽ bệnh”: Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

ANTD.VN - Cục Quản lý khám chữa bệnh yêu cầu xử lý nghiêm vụ phòng khám ở Nghệ An bơm sữa đậu nành vào niệu đạo người bệnh để giả viêm nhiễm, lừa chữa bệnh giá cao.

Ngày 23/7, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu Sở Y tế Nghệ An rà soát, kiểm tra Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An, cơ sở bị cáo buộc bơm sữa đậu nành vào niệu đạo người bệnh để "vẽ bệnh".

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cho biết, cơ quan này nhận được thông tin phản ánh về việc Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An “bơm sữa đậu nành vào niệu đạo người bệnh để giả viêm nhiễm, lừa chữa bệnh giá cao”.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm sai phạm (nếu có) theo pháp luật hiện hành. Đồng thời, đẩy mạnh, tăng cường công tác kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, vừa đấu tranh, triệt xóa đường dây núp bóng hoạt động khám, chữa bệnh tại Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An (địa chỉ số 72 đường Lê Lợi, phường Thành Vinh) khởi tố 10 bị can về tội "Lừa dối khách hàng".

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn "vẽ bệnh", thổi phồng tình trạng sức khỏe nhằm buộc người bệnh chi trả các gói điều trị với chi phí cao gấp nhiều lần giá trị thực.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khi khách hàng đến khám, các đối tượng bị cáo buộc bố trí nhân viên tư vấn thổi phồng mức độ bệnh, cảnh báo họ có nguy cơ vô sinh hoặc ung thư nếu không điều trị ngay.

Để tạo niềm tin, nhóm này bị cáo buộc bơm sữa đậu nành vào vùng kín rồi hút ngược trở lại nhằm tạo hiện tượng giống dịch mủ; bôi thuốc mỡ Acyclovir lên cổ tử cung để tạo hình ảnh mưng mủ khi soi. Một số người còn bị dùng dụng cụ kim loại tác động vào tử cung, gây đau đớn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An xác định có hàng nghìn lượt người đến khám, điều trị tại phòng khám với tổng số tiền thanh toán lên tới hàng chục tỷ đồng. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An đã làm việc được với gần 100 bị hại, bước đầu làm rõ gần 500 triệu đồng thu lợi bất chính.