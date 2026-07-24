Áp thấp nhiệt đới áp sát Biển Đông, Bắc bộ mưa lớn

ANTD.VN - Khoảng đêm nay rạng sáng 25/7, áp thấp nhiệt đới này có khả năng mạnh lên thành bão và sẽ đi vào khu vực phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, trong khi đó hôm nay Bắc bộ là trọng tâm của đợt mưa lớn lần này.

Cơ quan khí tượng thông tin, áp thấp nhiệt đới ở ngoài khơi Philippines, vào 1h sáng nay 24/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 125,5 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 350km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo, khoảng đêm nay rạng sáng 25/7, áp thấp nhiệt đới này có khả năng mạnh lên thành bão và sẽ đi vào khu vực phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông rồi đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) vào ngày 26/7. Như vậy, dự báo xa cho thấy, cơn bão này ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền nước ta.

Áp thấp nhiệt đới đang áp sát Biển Đông

Trong khi đó, hôm nay 24/7 sẽ là trọng tâm mưa ở khu vực Bắc bộ trong đợt mưa diện rộng, tổng lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi mưa to trên 300mm (trọng tâm là các tỉnh Cao Bằng,Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La cần) đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Từ đêm 23/7-25/7, trên các sông ở khu vực Bắc bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên từ 2-5m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu các sông Thao, sông Chảy, sông Lô, sông Cầu, sông Thương lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2.