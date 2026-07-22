Urenco đổi mới quản trị, nâng cao hiệu quả điều hành trên nền tảng số

ANTD.VN - Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cùng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã xác định chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của các cơ quan, doanh nghiệp.

Bám sát chủ trương đó, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hiện đại hóa công tác quản trị, nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, người lao động, từng bước xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả. Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực vệ sinh môi trường của Thủ đô, URENCO xác định chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ vào hoạt động quản lý mà còn là quá trình đổi mới phương thức điều hành, tổ chức công việc và xây dựng văn hóa làm việc số. Trọng tâm là xây dựng hệ thống quản trị dựa trên dữ liệu, tăng cường kết nối giữa các đơn vị và nâng cao hiệu quả phối hợp trong toàn doanh nghiệp.

Urenco nâng cao hiệu quả điều hành trên nền tảng số.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, URENCO đã triển khai hệ thống Không gian làm việc số tập trung (Google Workspace) và hệ thống email doanh nghiệp, tạo nền tảng thống nhất cho việc quản lý, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu và trao đổi công việc. Song song với đó, Công ty sử dụng Không gian làm việc số tập trung và email Công ty, quán triệt đến toàn thể cán bộ, người lao động việc sử dụng nền tảng số làm môi trường làm việc chính thức; thực hiện chuẩn hóa dữ liệu, quản lý hồ sơ điện tử, sử dụng email doanh nghiệp trong trao đổi công việc và từng bước xây dựng văn phòng không giấy.

Theo lộ trình triển khai, đến ngày 01/8/2026, các đơn vị phải hoàn thành việc rà soát, phân loại, chuẩn hóa và chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu phục vụ công việc lên Không gian làm việc số tập trung. Từ thời điểm này, các hồ sơ, tài liệu phát sinh mới sẽ được tạo lập, cập nhật và lưu trữ trên nền tảng số theo quy định của Công ty, góp phần hình thành môi trường làm việc đồng bộ, hiện đại và bảo đảm an toàn dữ liệu.

Cùng với đầu tư hạ tầng số, URENCO tổ chức các chương trình đào tạo về quản trị không gian dữ liệu dùng chung, khai thác hiệu quả các nền tảng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có bản quyền trong xử lý nghiệp vụ và xây dựng văn hóa số trong doanh nghiệp.

Thông qua các chương trình đào tạo, cán bộ, người lao động được trang bị kiến thức về quản lý, khai thác và bảo mật dữ liệu; đồng thời từng bước làm chủ các công cụ AI phục vụ công việc chuyên môn như tổng hợp thông tin, phân tích dữ liệu, hỗ trợ soạn thảo văn bản, xây dựng báo cáo và tối ưu quy trình xử lý công việc. Đây là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng tham mưu và hiệu quả quản trị.

Bên cạnh đó, URENCO cũng tập trung xây dựng văn hóa làm việc số, khuyến khích mỗi cán bộ, người lao động chủ động thay đổi phương thức làm việc, tăng cường trao đổi trên môi trường số, khai thác dữ liệu trong quá trình xử lý công việc và nâng cao ý thức bảo đảm an toàn thông tin.

Việc chuẩn hóa dữ liệu và quy trình quản lý ngay từ đầu sẽ tạo nền tảng để doanh nghiệp từng bước hoàn thiện mô hình quản trị hiện đại, minh bạch và hiệu quả.

URENCO nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng dịch vụ công ích đô thị, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô Hà Nội.

Trong thời gian tới, URENCO sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình đào tạo kỹ năng số, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới trong quản trị, điều hành và tổ chức sản xuất; đồng thời hoàn thiện hệ thống quản trị số, xây dựng văn phòng không giấy trên toàn doanh nghiệp.

Đây sẽ là nền tảng quan trọng để URENCO nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng dịch vụ công ích đô thị, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình chuyển đổi số quốc gia và xây dựng đô thị xanh, văn minh, hiện đại.