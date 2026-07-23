Bắc bộ mưa lớn từ chiều nay, nhiều nơi mưa trên 300mm

ANTD.VN - Từ chiều tối nay đến ngày 25/7, khu vực Bắc bộ có mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Thông tin về đợt mưa lớn diện rộng đang diễn ra, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, đêm qua và sáng sớm nay 23/7, khu vực Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong ngày hôm nay 23/7, ở khu vực Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm, thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng.

Từ chiều tối nay đến ngày 25/7, khu vực Bắc bộ có mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Với khu vực trung du và vùng núi Bắc bộ, từ chiều tối mai đến 24/7 có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 30-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Khu vực Đồng bằng Bắc bộ có mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Đợt mưa lớn từ chiều nay chủ yếu tập trung tại các tỉnh vùng núi phía Bắc như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La

Từ đêm 24 và ngày 25/7, khu vực Bắc bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Đêm 24 và ngày 25/7, khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa, mưa vừa với lượng mưa 20-50mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Cơ quan khí tượng cho biết đợt mưa lớn này có khả năng tập trung ở các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La.

Đồng thời cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ đã có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp và lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, chiều 22/7, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố Bắc bộ khẩn trương huy động lực lượng khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua.

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu.