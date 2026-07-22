Nâng cao hiệu quả PCCC tại cơ sở: Bước đi thiết thực từ xã Trần Phú

ANTD.VN - Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân. Nhận thức rõ điều này, thời gian qua, Công an xã Trần Phú - TP Hà Nội đã triển khai quyết liệt và đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đưa các quy định pháp luật về PCCC đi vào đời sống thực tiễn, nổi bật là việc vận động các cơ sở lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy.

Công an xã Trần Phú tăng cường triển khai tuyên truyền, vận động, ký cam kết lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy đối với các cơ sở theo quy định của pháp luật.

Để thực hiện hiệu quả, Công an xã Trần Phú đã chủ động phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND xã tham mưu chính quyền địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo sát sao. Thông qua công tác rà soát kỹ lưỡng các cơ sở thuộc diện quản lý, lực lượng chức năng đã trực tiếp tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định pháp luật.

Người đứng đầu các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp và cơ quan trên địa bàn không chỉ được giải thích rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của thiết bị truyền tin báo cháy mà còn được hướng dẫn cách thức phát hiện sớm sự cố. Thiết bị này đóng vai trò là "cánh tay nối dài", giúp truyền tín hiệu tức thời đến lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, từ đó giúp xử lý nhanh chóng các tình huống phát sinh và hạn chế tối đa thiệt hại.

Người đứng đầu các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp được hướng dẫn cách thức phát hiện sớm sự cố.

Song song với công tác tuyên truyền, Công an xã đã tổ chức cho chủ các cơ sở ký cam kết thực hiện nghiêm túc các nội dung trọng tâm như: Lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy phải đạt chuẩn kỹ thuật, kết nối ổn định với hệ thống tiếp nhận của cơ quan Công an; Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống, bảo đảm hoạt động thông suốt; Tuyệt đối không tự ý tháo gỡ, ngắt kết nối hoặc thực hiện các hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình truyền tín hiệu.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an xã thường xuyên túc trực kiểm tra, đôn đốc lộ trình lắp đặt, đồng thời kịp thời lắng nghe, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các cơ sở trong quá trình thực hiện.

Quy định pháp luật về PCCC đi vào đời sống thực tiễn, người dân rất đồng tình ủng hộ.

Những nỗ lực của Công an xã Trần Phú đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp nâng cao rõ rệt nhận thức và ý thức trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp cũng như các hộ kinh doanh. Đây chính là nền tảng vững chắc để xây dựng thế trận PCCC toàn dân ngay từ cơ sở, phát huy tối đa phương châm "phòng ngừa là chính", góp phần giữ vững an ninh trật tự và mang lại cuộc sống bình yên, an toàn cho Nhân dân trên địa bàn xã.