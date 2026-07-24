Công an phường Bạch Mai giúp dân tìm người thân bị lạc

ANTD.VN - Ngay sau khi nhận thông tin, với tinh thần khẩn trương Thiếu tá Vũ Việt Anh, Cảnh sát khu vực, Công an phường Bạch Mai, Hà Nội đã không quản ngày đêm, nắng mưa cùng gia đình đi tìm người thân bị lạc.

Ngày 22/7, Công an phường Bạch Mai, Hà Nội nhận được đơn trình báo của gia đình anh Thái Quốc Tuấn (SN 1973, HKTT: Ngõ Quỳnh, Bạch Mai) về việc anh trai anh là Thái Quốc Hùng (SN 1963, thương binh hạng ¼, bị lẫn) bỏ nhà đi không thấy về.

Thiếu tá Vũ Việt Anh không quản ngày đêm, mưa nắng cùng người dân đi tìm người thân bị lạc.

Ngay sau khi nhận thông tin, với tinh thần khẩn trương Thiếu tá Vũ Việt Anh, Cảnh sát khu vực đã không quản ngày đêm, nắng mưa cùng gia đình đi tìm anh Thái Quốc Hùng.

Đến 12h ngày 23/7, gia đình đã tìm được anh Thái Quốc Hùng bị lạc ở khu vực đường Trường Chinh.

Trong niềm cảm kích, xúc động, anh Thái Quốc Tuấn đã viết thư cảm ơn Thiếu tá Vũ Việt Anh nói riêng và Công an phường Bạch Mai nói chung đã nhiệt tình, trách nhiệm, giúp gia đình tìm người thân bị lạc.

Hành động tuy nhỏ bé của Thiếu tá Vũ Việt Anh một lần nữa góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an cơ sở gần dân, sát dân, trọng dân, hết lòng vì nhân dân phục vụ, củng cố niềm tin yêu của nhân dân với lực lượng Công an nhân dân.