Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ điều dưỡng ở Hải Phòng bị hành hung

ANTD.VN - Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản đề nghị Sở Y tế TP. Hải Phòng khẩn trương chỉ đạo xử lý vụ việc, đồng thời tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ điều dưỡng bị hành hung, tăng cường bảo đảm an ninh bệnh viện

Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, ngày 22/7/2026, báo chí nêu vụ việc “Điều dưỡng trưởng khoa thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương bị một nhóm người hành hung trong bệnh viện và nhà riêng, dẫn đến phải nhập viện”.

Đây là sự việc có tính chất nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự trong bệnh viện và ảnh hưởng tiêu cực đến người bệnh và công tác khám bệnh, chữa bệnh; Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng tập trung chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tập trung điều trị kịp thời cho điều dưỡng bị thương;

Chủ động xác minh, phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật của địa phương điều tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật;

Tăng cường hơn nữa việc bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tập trung các giải pháp để ngăn chặn, hạn chế tối đa các trường hợp mất an ninh trật tự, trong đó có thiết lập và duy trì hệ thống giám sát và cảnh báo nguy cơ gây mất an ninh, trật tự và thực hiện các giải pháp theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15; thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế góp phần bảo đảm an ninh, an toàn và trật tự cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.