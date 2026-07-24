Hun đúc truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc

ANTD.VN - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 24-7, tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ (đường Bắc Sơn, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội), Cụm thi đua số 8 - Công an thành phố Hà Nội đã trang trọng tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Cụm thi đua số 8 - Công an thành phố Hà Nội đã trang trọng tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, đường Bắc Sơn, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội

Tham dự buổi lễ có các đồng chí trong Ban Chỉ huy cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 8 - Công an thành phố Hà Nội. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã kính cẩn đặt vòng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Trước anh linh các Anh hùng Liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ Cụm thi đua số 8 bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Những nén hương thơm, những đóa hoa tươi được dâng lên không chỉ thể hiện sự tri ân mà còn là lời hứa quyết tâm của mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Lễ dâng hương, dâng hoa là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khơi dậy đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây", bồi đắp lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trước anh linh các Anh hùng Liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ Cụm thi đua số 8 bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương vì nền độc lập, tự do của dân tộc

Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong Cụm thi đua số 8 cùng ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc và của lực lượng Công an nhân dân, từ đó tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Không chỉ mang ý nghĩa tri ân, hoạt động còn góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó, giao lưu và phối hợp hiệp đồng giữa các đơn vị trong Cụm thi đua số 8, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ khép lại trong không khí trang nghiêm, xúc động, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ tham dự. Từ những giá trị truyền thống được hun đúc qua hoạt động ý nghĩa này, cán bộ, chiến sĩ Cụm thi đua số 8 - Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, lập nhiều thành tích, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, tiếp tục viết tiếp truyền thống "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".