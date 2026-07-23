Lần đầu tiên quy định thống nhất về công nhận chứng chỉ trong toàn hệ thống giáo dục quốc dân

ANTD.VN - Lần đầu tiên Bộ GD-ĐT sẽ quy định thống nhất về việc công nhận chứng chỉ để sử dụng trong hệ thống giáo dục quốc dân tạo điều kiện để người học tiếp tục học tập ở các trình độ cao hơn, thúc đẩy học tập suốt đời, học liên thông và tăng cường hội nhập quốc tế.

Bộ GD-ĐT đang xây dựng quy định thống nhất về việc công nhận chứng chỉ để sử dụng trong hệ thống giáo dục quốc dân

Bộ GD-ĐT đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định việc công nhận chứng chỉ để sử dụng trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý về công nhận chứng chỉ, bảo đảm giá trị sử dụng và chất lượng của chứng chỉ trong toàn hệ thống giáo dục quốc dân; đồng thời tạo điều kiện để người học tiếp tục học tập ở các trình độ cao hơn, thúc đẩy học tập suốt đời, học liên thông và tăng cường hội nhập quốc tế.

Một trong những nội dung quan trọng của dự thảo là lần đầu tiên quy định thống nhất về việc công nhận chứng chỉ để sử dụng trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Theo đó, dự thảo xác định rõ phạm vi điều chỉnh đối với các loại chứng chỉ thuộc diện công nhận, gồm: chứng chỉ ngoại ngữ; chứng chỉ theo khung năng lực hoặc theo chương trình do Bộ GDĐT ban hành; chứng chỉ xác nhận kết quả của các kỳ thi độc lập sử dụng trong tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng và các chứng chỉ khác do Bộ GDĐT quy định.

Đồng thời, dự thảo cũng làm rõ những loại chứng chỉ được điều chỉnh bởi các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành khác, qua đó tránh chồng chéo, trùng lặp trong áp dụng pháp luật và tạo sự minh bạch, thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện.

Một điểm mới đáng chú ý của dự thảo là phân định rõ thẩm quyền công nhận chứng chỉ theo từng cấp quản lý. Theo đó, Bộ GDĐT (thông qua Cục Quản lý chất lượng), Sở GDĐT và các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được giao thẩm quyền công nhận các loại chứng chỉ thuộc phạm vi quản lý của mình.



Dự thảo bổ sung quy định cho phép các Sở GDĐT hoặc các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thể sử dụng kết quả công nhận của đơn vị khác còn hiệu lực mà không phải thực hiện lại thủ tục công nhận.



Quy định này góp phần thúc đẩy công nhận lẫn nhau trong hệ thống giáo dục, giảm đánh giá lặp lại đối với cùng một chứng chỉ, tiết kiệm thời gian và chi phí cho các tổ chức, đơn vị đề nghị công nhận, đồng thời bảo đảm tính liên thông trong giáo dục.