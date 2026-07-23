Tuyên truyền phòng cháy cho cán bộ, giáo viên và trải nghiệm thoát nạn cho trẻ nhỏ

ANTD.VN - Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 17 phối hợp với các đơn vị nhóm lớp mầm non tư thục trên địa bàn phường Tây Tựu, Hà Nội vừa tổ chức tuyên truyền, trải nghiệm thực tế công tác an toàn cháy, nổ cho các em nhỏ.

Cảnh sát PCCC và CNCH tuyên truyền trải nghiệm an toàn cháy, nổ nhóm lớp mầm non tư thục trên địa bàn phường Tây Tựu

Nhằm nâng cao kỹ năng, chủ động phòng ngừa cháy nổ, tai nạn thương tích và phòng chống đuối nước cho các em học sinh, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) khu vực số 17 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị nhóm lớp mầm non tư thục trên địa bàn phường Tây Tựu tổ chức tuyên truyền, tập huấn, trải nghiệm PCCC cho cán bộ, giáo viên và học sinh các trường.

Tham gia chương trình có hơn 100 học sinh cùng cán bộ, giáo viên. Tại đây, cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 17 đã giới thiệu các trang thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ chuyên dụng; phổ biến kiến thức pháp luật và hướng dẫn những biện pháp bảo đảm an toàn PCCC phù hợp với lứa tuổi học sinh mầm non.

Phần trải nghiệm thực hành diễn ra sôi nổi với nhiều nội dung thiết thực. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ chuyên môn, học sinh được thực hành rải vòi chữa cháy, phun nước vào tiêu điểm và làm quen với các thao tác cơ bản khi sử dụng phương tiện chữa cháy.

Các em cũng được hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy xách tay để xử lý đám cháy mới phát sinh, bảo đảm đúng thao tác và giữ khoảng cách an toàn trong quá trình thực hành.

Hoạt động không chỉ mang đến những trải nghiệm bổ ích, giúp các em nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát hiểm, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đồng thời giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng bảo vệ bản thân ngay từ lứa tuổi thiếu nhi.

Trong thời gian tới Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 17 sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn công tác PCCC&CNCH góp phần nâng cao khả năng ứng phó với các sự cố cháy, nổ theo phương châm “4 tại chỗ”.