Kiểm tra an toàn phòng cháy tại bến xe Giáp Bát

ANTD.VN - Với mục tiêu chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 12 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng an toàn cháy, nổ tại bến xe Giáp Bát, Hà Nội góp phần nâng cao ý thức, kỹ năng xử lý sự cố cho lực lượng tại chỗ và đội ngũ lái xe, phụ xe.

Cán bộ hướng dẫn lái xe, phụ xe cách sử dụng bình chữa cháy

Lưu lượng phương tiện và hành khách lớn khiến bến xe luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Với mục tiêu chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 12 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng an toàn cháy, nổ tại bến xe Giáp Bát, Hà Nội góp phần nâng cao ý thức, kỹ năng xử lý sự cố cho lực lượng tại chỗ và đội ngũ lái xe, phụ xe.

Ngày 23-7-2026, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 12 phối hợp Ban Quản lý bến xe Giáp Bát tổ chức kiểm tra, tuyên truyền về công tác PCCC&CNCH. Đây là hoạt động thiết thực nhằm bảo đảm an toàn cho một trong những đầu mối giao thông quan trọng của Thủ đô, nơi mỗi ngày có hàng nghìn lượt hành khách và phương tiện ra vào.

Cán bộ hướng dẫn lực lượng PCCC cơ sở

Tại buổi làm việc, cán bộ Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 12 đã trực tiếp kiểm tra hệ thống, phương tiện PCCC hiện có tại bến xe như tủ chữa cháy, bình chữa cháy xách tay, cuộn vòi, lăng phun và máy bơm chữa cháy dự phòng. Đồng thời hướng dẫn lực lượng PCCC cơ sở quy trình xử lý khi có sự cố, từ báo động, cắt điện khu vực xảy ra cháy đến triển khai đội hình chữa cháy ban đầu; thực hành kiểm tra áp suất bình chữa cháy, thao tác mở tủ chữa cháy vách tường và vận hành máy bơm chữa cháy trong tình huống khẩn cấp.

Cán bộ hướng dẫn lái xe, phụ xe cách sử dụng búa phá kính thoát nạn khi xảy hỏa hoạn

Bên cạnh lực lượng PCCC cơ sở, đội ngũ lái xe, phụ xe cũng được phổ biến những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong quá trình vận hành phương tiện. Cán bộ tuyên truyền nhấn mạnh việc thường xuyên kiểm tra bình chữa cháy trên xe, bảo đảm bình còn hạn sử dụng, áp suất đạt yêu cầu, được bố trí tại vị trí thuận tiện để sử dụng. Các lái xe, phụ xe được hướng dẫn sử dụng búa thoát hiểm, giới thiệu vị trí các cửa thoát nạn, kỹ năng hướng dẫn hành khách bình tĩnh xử lý khi phát hiện khói, mùi khét trên xe; đồng thời lưu ý không tự ý đấu nối thêm các thiết bị điện công suất lớn và thường xuyên kiểm tra hệ thống nhiên liệu, khoang máy nhằm hạn chế nguy cơ cháy, nổ.

Cán bộ hướng dẫn công nhân viên bến xe cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114”

Điểm nhấn của đợt tuyên truyền là việc hướng dẫn toàn thể cán bộ, công nhân viên bến xe cài đặt và sử dụng ứng dụng "Báo cháy 114". Đây là giải pháp chuyển đổi số của Bộ Công an, giúp người dân, nhân viên bến xe và tài xế nhanh chóng gửi thông tin về các vụ cháy, nổ, tai nạn đến lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH để được tiếp nhận, xử lý kịp thời, góp phần rút ngắn thời gian tiếp cận hiện trường và nâng cao hiệu quả công tác cứu nạn, cứu hộ.

Thông qua hoạt động kiểm tra, tuyên truyền, lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên bến xe Giáp Bát đã được củng cố kiến thức, kỹ năng về PCCC&CNCH, nâng cao tinh thần chủ động phòng ngừa, sẵn sàng xử lý khi có tình huống phát sinh. Khẩu hiệu "Phòng cháy tốt - Chữa cháy giỏi là bảo vệ cuộc sống, tài sản của chính mình và cộng đồng" tiếp tục được lan tỏa, góp phần xây dựng môi trường giao thông công cộng an toàn, văn minh, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy, nổ xảy ra tại bến xe.