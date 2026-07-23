Những việc làm thiết thực thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn"

ANTD.VN - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 19/7, Ban Thường vụ Đoàn phường Long Biên (Hà Nội) đã tổ chức hoạt động tổng vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên các Đài tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn với sự tham gia của đoàn viên, thanh niên Công an phường Long Biên và sinh viên Học viện An ninh nhân dân tham gia Chiến dịch Tình nguyện hè năm 2026.

Hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng sống đẹp cho thế hệ trẻ.

Ngay từ sáng sớm, các đoàn viên, thanh niên đã có mặt tại các Đài tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn phường để quét dọn vệ sinh, nhổ cỏ, cắt tỉa cây xanh, thu gom rác thải và chỉnh trang khuôn viên. Dưới cái nắng tháng Bảy, những màu áo xanh thanh niên tình nguyện và sắc phục Công an hòa cùng nhau lặng lẽ chăm chút từng phần việc, trả lại vẻ sạch đẹp, trang nghiêm cho các công trình ghi công các Anh hùng liệt sĩ.

Những việc làm tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm và sự tri ân sâu sắc đối với những người đã không tiếc máu xương vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Mỗi nhành cỏ được dọn sạch, mỗi khuôn viên được chỉnh trang cũng là cách để thế hệ hôm nay bày tỏ lòng biết ơn, gìn giữ những địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau.

Các lực lượng tham gia tổng vệ sinh khuôn viên các Đài tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn phường Long Biên

Đối với sinh viên Học viện An ninh nhân dân tham gia Chiến dịch Tình nguyện hè năm 2026, đây là một trong những hoạt động thường niên được nhà trường triển khai tại các địa phương. Thông qua các chương trình tình nguyện hướng về cộng đồng, đặc biệt là các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các học viên có thêm cơ hội trải nghiệm thực tiễn, rèn luyện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và ý thức cống hiến, đồng thời bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và truyền thống "Uống nước nhớ nguồn".

Đối với tuổi trẻ Công an phường Long Biên, hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh" không chỉ góp phần bảo tồn, gìn giữ các công trình ghi công liệt sĩ mà còn là dịp để phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của đoàn viên, thanh niên Công an. Qua những việc làm thiết thực, hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, nhân văn tiếp tục được lan tỏa bằng chính những hành động cụ thể, ý nghĩa.

Chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ không chỉ thể hiện sự tri ân đối với các thế hệ đi trước mà còn góp phần khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần cống hiến trong tuổi trẻ hôm nay. Từ những việc làm bình dị nhưng giàu ý nghĩa, đoàn viên, thanh niên Công an phường Long Biên tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong các phong trào tình nguyện, góp phần vun đắp những giá trị tốt đẹp của truyền thống cách mạng, chung tay xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.