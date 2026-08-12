Phát động Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Tư - 2026

ANTD.VN - Sáng 12/8 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Lễ phát động Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hoá Việt Nam” lần thứ Tư - năm 2026. Điểm nhấn đáng chú ý của mùa giải năm nay là cơ cấu giải thưởng được điều chỉnh theo hướng giảm số lượng, nâng cao chất lượng và giá trị tôn vinh.

Giải do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức, Báo Văn Hóa là cơ quan thường trực. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm ghi nhận, tôn vinh những đóng góp xuất sắc của các tập thể, cá nhân đội ngũ những người làm báo đối với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam; đồng thời góp phần thông tin, giới thiệu những kết quả, thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực văn hóa, thông tin, gia đình, thể thao và du lịch.

Phát biểu tại Lễ phát động, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá, Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam” qua các mùa tổ chức đã thể hiện được nét đặc thù, sức hút riêng. Chính phạm vi rộng và tính chất bao trùm của một Bộ đa ngành, đa lĩnh vực đã tạo nên sự phong phú trong các tác phẩm tham dự Giải.

“Qua những những mùa giải trước, hội đồng giám khảo nhận thấy bên cạnh những tác phẩm có cách thể hiện mềm mại, giàu tính văn hóa, nghệ thuật và nhân văn, Giải thu hút được không ít tác phẩm thể hiện tính chiến đấu cao, đi sâu phát hiện, phản ánh những vấn đề gai góc trong đời sống văn hóa”, nhà báo Nguyễn Đức Lợi đánh giá.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu tại buổi lễ

Tổng Biên tập Báo Văn Hóa Nguyễn Anh Vũ nhấn mạnh, năm 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của Đảng, đất nước và của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cùng với đó, năm 2026 là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 được tổ chức. Trên tinh thần đó, mùa Giải lần này sẽ có nhiều đổi mới về đề tài và mốc thời gian diễn ra.

Theo đó, bên cạnh các nội dung, đề tài bám sát toàn diện các lĩnh vực của ngành như văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch, gia đình, Giải năm nay cũng mở rộng định hướng khai thác đề tài gắn liền với những sự kiện, chỉ đạo quan trọng với ngành trong thời gian qua.

Năm nay, cơ cấu giải thưởng được điều chỉnh theo hướng giảm số lượng, nâng cao chất lượng và giá trị tôn vinh. Ban Tổ chức bổ sung Giải Đặc biệt, trao cho tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn từ 5 loại hình báo chí, với giá trị 100 triệu đồng và một chuyến du lịch.

Tổng Biên tập Báo Văn Hóa Nguyễn Anh Vũ phát biểu

Đối với mỗi loại hình báo chí, cơ cấu giải gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Giá trị giải thưởng gồm: giải Nhất 50 triệu đồng và một chuyến du lịch; giải Nhì 25 triệu đồng; giải Ba 15 triệu đồng; giải Khuyến khích 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức trao 3 giải Tập thể đồng hạng cho 3 cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm tham dự và đạt kết quả cao.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) tác động ngày càng sâu rộng đến hoạt động báo chí, thể lệ Giải quy định rõ yêu cầu bảo đảm tính chân thực, chính xác, khách quan của tác phẩm dự thi. Ban Tổ chức không xét các tác phẩm do AI tạo hoàn toàn; những nội dung có sử dụng AI ở mức đáng kể phải được ghi nhãn hoặc có thông báo phù hợp. Đối với loại hình ảnh báo chí, không chấp nhận ảnh do AI tạo ra, ảnh bị can thiệp qua AI hoặc xử lý kỹ thuật làm thay đổi nội dung, bản chất sự việc. Tác phẩm tham dự phải bảo đảm không có tranh chấp và không vi phạm bản quyền.

Các tác phẩm báo chí tham dự Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Tư đã được đăng, phát trong thời gian từ ngày 1-8-2025 đến hết ngày 31-8-2026. Trong đó, mỗi tác phẩm báo chí được đăng, phát không quá 5 kỳ.

Hồ sơ tham dự Giải nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về cơ quan Thường trực Giải đến hết ngày 5-9-2026 (theo dấu bưu điện). Địa chỉ nhận tác phẩm: Báo Văn Hóa, số 141 Nguyễn Thái Học, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội.

Lễ Tổng kết và trao Giải dự kiến được tổ chức tại Hà Nội vào dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11.

Ban Tổ chức kỳ vọng Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Tư sẽ tiếp tục thu hút nhiều tác phẩm báo chí chất lượng, giàu tính phát hiện, có sức lan tỏa xã hội. Qua đó góp phần khẳng định vai trò của báo chí trong tuyên truyền, cổ vũ, đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng và phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời kỳ mới.