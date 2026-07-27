Tri ân những người đã cống hiến vì Tổ quốc

ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Công an xã Thiên Lộc, Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa, từ gặp mặt, tặng quà các thương binh, thân nhân gia đình chính sách đến dâng hương, thắp nến tại nghĩa trang liệt sĩ, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp tinh thần "Uống nước nhớ nguồn" trong mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Trung tá Lê Văn Hanh, Phó Trưởng Công an xã Thiên Lộc đã gửi lời tri ân sâu sắc, bày tỏ sự trân trọng trước những hy sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh vì nền độc lập, tự do của dân tộc

Tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, Công an xã Thiên Lộc phối hợp Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an xã tổ chức Hội nghị gặp mặt các đồng chí là thương binh trong lực lượng Công an xã, các đồng chí là con thương binh, bệnh binh và thân nhân cán bộ, chiến sĩ là thương binh, bệnh binh đang công tác tại đơn vị.

Hoạt động là dịp để cán bộ, chiến sĩ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời tiếp tục lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.

Cùng với đó, tại Hội trường Công an xã Thiên Lộc, Ban Chỉ huy Công an xã cùng các tổ chức đoàn thể đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao tặng những phần quà ý nghĩa tới các đồng chí là thương binh trong Công an xã, các đồng chí là con thương binh, bệnh binh cùng thân nhân cán bộ, chiến sĩ là thương binh, bệnh binh.

Công an xã Thiên Lộc, Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa, từ gặp mặt, tặng quà các thương binh, thân nhân gia đình chính sách đến dâng hương, thắp nến tại nghĩa trang liệt sĩ

Thay mặt Ban Chỉ huy Công an xã, Trung tá Lê Văn Hanh, Phó Trưởng Công an xã Thiên Lộc đã gửi lời tri ân sâu sắc, bày tỏ sự trân trọng trước những hy sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Đồng thời mong muốn các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Trước đó, trong chuỗi hoạt động tri ân, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an xã cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và hội viên phụ nữ đã tổ chức dâng hương, dâng hoa, thắp nến tri ân tại Đài tưởng niệm và Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Đoàn công tác cũng đến thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình thương binh, liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công an xã Thiên Lộc trao tặng những phần quà ý nghĩa tới các đồng chí là thương binh trong Công an xã, các đồng chí là con thương binh, bệnh binh cùng thân nhân cán bộ, chiến sĩ là thương binh, bệnh binh

Những hoạt động thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn không chỉ thể hiện tình cảm, trách nhiệm của lực lượng Công an xã Thiên Lộc đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Đây cũng là động lực để cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thiên Lộc tiếp tục phát huy phẩm chất người chiến sĩ Công an nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, xây dựng hình ảnh người Công an gần dân, vì Nhân dân phục vụ.