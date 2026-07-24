Ông Lê Tuấn Định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Đống Đa

ANTD.VN -Ông Lê Tuấn Định thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Ô Chợ Dừa, nhiệm kỳ 2025 - 2030 để điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Đống Đa, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong chúc mừng ông Lê Tuấn Định được điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Đống Đa

Sáng 24/7, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong chủ trì Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ tại phường Đống Đa.

Theo Quyết định số 2159 - QĐ/TU ngày 23/7/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định ông Lê Tuấn Định thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Ô Chợ Dừa, nhiệm kỳ 2025 - 2030 để điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Đống Đa, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Lê Tuấn Định sinh năm 1977, từng có nhiều năm công tác trong ngành Tài nguyên và môi trường. Ông từng giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trước khi được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Quận ủy và được bầu làm Chủ tịch UBND quận Đống Đa (cũ), nhiệm kỳ 2016–2021 và 2021–2026.

Sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Hà Nội, ông Lê Tuấn Định giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định phân công ông Nguyễn Ngọc Việt, sinh năm 1981, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đống Đa, đại biểu Quốc hội khóa XVI, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Đống Đa nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, phân công đến công tác tại Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội để giữ chức Đại biểu chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khóa XVI.