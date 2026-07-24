Ông Phạm Minh Hoàng và Trần Đức Trung Tiến giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội

ANTD.VN - Ông Phạm Minh Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước - Bộ Tài chính và ông Trần Đức Trung Tiến, Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy được bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao quyết định cho đồng chí Đoàn Văn Đức

Ngày 24-7, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chủ trì Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Thành ủy Hà Nội.

Theo Quyết định số 1693-QĐ/TU, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định đồng chí Đoàn Văn Đức (sinh năm 1965), Phó Chánh Văn phòng Thành ủy được nghỉ hưu để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội từ ngày 1-8-2026.

Theo Quyết định số 2116-QĐ/TU ngày 17-7-2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định tiếp nhận đồng chí Phạm Minh Hoàng (sinh năm 1973), Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước (Bộ Tài chính) về công tác tại Thành ủy Hà Nội, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao quyết định cho đồng chí Phạm Minh Hoàng và đồng chí Trần Đức Trung Tiến

Theo Quyết định số 2158-QĐ/TU ngày 23-7-2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Trần Đức Trung Tiến, Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo Văn phòng Thành ủy không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt, mà còn tạo nền tảng để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong mong muốn trên cương vị công tác mới, hai đồng chí được tiếp nhận, bổ nhiệm sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.