Đồng chí Lê Quang Tùng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang

ANTD.VN - Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sáng 25/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm cùng lãnh đạo Bộ Nội vụ, Thường trực Thành ủy Cần Thơ và Thường trực Tỉnh ủy An Giang.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm công bố Quyết định số 249-QĐNS/TW, ngày 18/7/2026 của Bộ Chính trị.

Theo đó, đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ và các chức danh liên quan; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030, chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 9.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định cho Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đánh giá đồng chí Lê Quang Tùng là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm, đề nghị trên cương vị mới nhanh chóng bắt tay vào công việc, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đổi mới tư duy, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025-2030.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu An Giang tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy đoàn kết nội bộ theo phương châm ‘Một An Giang - Một tầm nhìn - Một ý chí - Một niềm tin thắng lợi’; đồng thời triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm: đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; kiện toàn tổ chức bộ máy; đổi mới công tác cán bộ lấy hiệu quả công việc làm thước đo; củng cố tổ chức cơ sở đảng; thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo động lực đưa An Giang phát triển nhanh, bền vững.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định điều động đồng chí Nguyễn Tiến Hải thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang, đến công tác tại Bộ Nội vụ và giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng có quyết định điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.