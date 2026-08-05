Hà Nội sẽ tuyển chọn, đào tạo tiến sĩ cho 120 công chức, viên chức ngành Giáo dục

ANTD.VN - Hà Nội đặt mục tiêu đến hết năm học 2030 - 2031, có 120 công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo đạt trình độ Tiến sĩ thuộc các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật và công nghệ...

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Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 302/KH-UBND ngày 04/8/2026 về đào tạo trình độ Tiến sĩ cho đội ngũ công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thuộc lĩnh vực khoa học cơ bản, kỹ thuật.

Theo Kế hoạch, đến hết năm học 2030 - 2031, phấn đấu có 120 công chức, viên chức đạt trình độ Tiến sĩ thuộc các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật và công nghệ; làm nòng cốt chuyên môn cho ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; trực tiếp giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các trường chuyên, trường chất lượng cao và Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo có 4 công chức; 116 viên chức gồm 40 giáo viên THCS, 55 giáo viên THPT (30 giáo viên thuộc các trường THPT chuyên) và 21 giảng viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đạt trình độ Tiến sĩ.

Đối tượng được cử đi đào tạo là công chức của Sở Giáo dục và Đào tạo; viên chức của các cơ sở giáo dục thuộc thành phố Hà Nội (từ cấp THCS trở lên) hiện đang làm công tác quản lý chuyên môn hoặc giảng dạy các môn khoa học cơ bản (Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học), môn Kỹ thuật, Công nghệ, đã có bằng Thạc sĩ; ưu tiên viên chức các cơ sở giáo dục THCS và THPT chất lượng cao, trường THPT chuyên và Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Người được lựa chọn phải dưới 45 tuổi, được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 03 năm liên tiếp (tính đến thời điểm được lựa chọn). Không đang tham gia khóa đào tạo khác do thành phố cử và cấp kinh phí; đồng thời đáp ứng các điều kiện tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Người được lựa chọn phải cam kết hoàn thành khóa đào tạo, tiếp tục công tác tại cơ quan, đơn vị tối thiểu gấp ba lần thời gian đào tạo và ứng dụng kết quả đào tạo vào hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học… Nếu vi phạm sẽ phải bồi hoàn kinh phí theo quy định.

Theo chính sách của thành phố, mỗi công chức, viên chức được cử đi đào tạo trình độ Tiến sĩ sẽ được hỗ trợ kinh phí học tập và nghiên cứu bằng 60 lần mức lương tối thiểu tháng vùng I. Người hoàn thành chương trình sớm từ 3 tháng trở lên so với kế hoạch còn được hỗ trợ thêm bằng 20 lần mức lương tối thiểu tháng vùng I.