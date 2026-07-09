Bốc thăm chia bảng Giải Pickleball 50 năm Báo An ninh Thủ đô

Lễ bốc thăm được lívestream trên Fanpage Báo An ninh Thủ đô, báo điện tử An ninh Thủ đô, Pickleball TV...
Phát biểu khai mạc lễ bốc thăm, Trung tá Vũ Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô, Phó Trưởng Ban tổ chức giải bày tỏ trân trọng và gửi lời cảm ơn các đơn vị phối hợp tổ chức, nhà tài trợ cùng các vận động viên, KOL, khách mời đã hưởng ứng, tham gia, góp phần lan toả và mang đến sự thành công chung cho giải.
Trung tá Vũ Mạnh Hùng cho biết, trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Báo An ninh Thủ đô luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền, đồng thời tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội, thể thao nhằm tăng cường sự gắn kết giữa cơ quan báo chí với bạn đọc, đối tác và cộng đồng.
"Giải Pickleball kỷ niệm 50 năm Báo An ninh Thủ đô được tổ chức không chỉ là hoạt động chào mừng dấu mốc đặc biệt của tờ báo mà còn là sân chơi lành mạnh, tạo cơ hội giao lưu, kết nối giữa các cơ quan, doanh nghiệp, đối tác, vận động viên, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội và những người yêu thích pickleball - môn thể thao đang phát triển mạnh mẽ hiện nay", Trung tá Vũ Mạnh Hùng chia sẻ.
Căn cứ theo điều lệ giải, ban tổ chức tiến hành bốc thăm nội dung đôi nam - nam và đôi nam - nữ chia làm 4 bảng (5 cặp/bảng), thi đấu vòng tròn chọn các cặp nhất, nhì mỗi bảng (tổng cộng 8 cặp) vào tứ kết.
Tại nội dung đồng đội tiếp sức dành cho KOL, khách mời, ban tổ chức tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên tạo 8 đội (mỗi đội 8 vận động viên), chia vào 2 bảng thi đấu vòng tròn để chọn ra các đội nhất, nhì mỗi bảng vào thi đấu bán kết, chung kết.
Toàn bộ các trận đấu của giải sẽ được điều hành bởi trọng tài quốc gia, trọng tài chuyên nghiệp, áp dụng luật pickleball của Liên đoàn Pickleball châu Á và các văn bản hiện hành của Cục Thể dục Thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
Kết thúc giải, ban tổ chức sẽ trao cúp, kỷ niệm chương chào mừng 50 năm Báo An ninh Thủ đô, phần thưởng (tiền mặt và hiện vật) cho các cặp vận động viên đoạt giải Nhất, Nhì, 2 giải Ba ở các nội dung đôi.
Tương tự, nội dung KOL, khách mời sẽ trao thưởng 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 2 giải Ba gồm cúp, huy chương, phần thưởng (tiền mặt và hiện vật) dành cho các team có thành tích xuất sắc.
Giải Pickleball 50 năm Báo An ninh Thủ đô do Báo An ninh Thủ đô phối hợp Công ty Cổ phần Truyền thông và giải trí Jin Pro Network tổ chức tại cụm sân Ballburn Pickleball (614 đường Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, TP Hà Nội) trong ngày 10-7-2026.
Mục đích tạo sân chơi thể thao lành mạnh, tăng cường giao lưu, đoàn kết, quảng bá hình ảnh Báo An ninh Thủ đô và tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm ngày Báo An ninh Thủ đô xuất bản số đầu tiên (15/8/1976-15/8/2026), 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026), 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2026), 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026).
Các đơn vị đồng hành cùng giải gồm: Công ty Cổ phần Kaiwin Việt Nam, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội, Kênh truyền thông Pickleball TV, Công ty Cổ phần Thể thao Việt Nam Dynamic Pickleball Ranking, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á, Công ty TNHH Inspire Agency, Công ty TNHH MTV Disa, Công ty TNHH Otsuka Nutraceutical Vietnam, Công ty Cổ phần Quản lý G7 Taxi, Công ty TNHH MT 61 Sport, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka, Công ty TNHH Sản xuất TNT Việt Nam, Công ty TNHH Phạm Gia Thái Bình, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam (thương hiệu Milo), Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, Công ty TNHH May Đồng phục DHL Vina.