Bốc thăm chia bảng Giải Pickleball 50 năm Báo An ninh Thủ đô

ANTD.VN - Sáng 9-7, tại trụ sở 82 Lý Thường Kiệt (phường Cửa Nam, Hà Nội), ban tổ chức Giải Pickleball 50 năm Báo An ninh Thủ đô tiến hành bốc thăm, xác định các bảng đấu, trận đấu hấp dẫn với sự tham gia tranh tài của hơn 160 vận động viên.

Lễ bốc thăm được lívestream trên Fanpage Báo An ninh Thủ đô, báo điện tử An ninh Thủ đô, Pickleball TV...



Phát biểu khai mạc lễ bốc thăm, Trung tá Vũ Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô, Phó Trưởng Ban tổ chức giải bày tỏ trân trọng và gửi lời cảm ơn các đơn vị phối hợp tổ chức, nhà tài trợ cùng các vận động viên, KOL, khách mời đã hưởng ứng, tham gia, góp phần lan toả và mang đến sự thành công chung cho giải.

Trung tá Vũ Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô, Phó Trưởng Ban tổ chức khai mạc lễ bốc thăm giải

Trung tá Vũ Mạnh Hùng cho biết, trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Báo An ninh Thủ đô luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền, đồng thời tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội, thể thao nhằm tăng cường sự gắn kết giữa cơ quan báo chí với bạn đọc, đối tác và cộng đồng.

"Giải Pickleball kỷ niệm 50 năm Báo An ninh Thủ đô được tổ chức không chỉ là hoạt động chào mừng dấu mốc đặc biệt của tờ báo mà còn là sân chơi lành mạnh, tạo cơ hội giao lưu, kết nối giữa các cơ quan, doanh nghiệp, đối tác, vận động viên, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội và những người yêu thích pickleball - môn thể thao đang phát triển mạnh mẽ hiện nay", Trung tá Vũ Mạnh Hùng chia sẻ.

Trung tá Vũ Mạnh Hùng bốc thăm chia bảng nội dung đôi nam nam

Bà Nguyễn Thị Thu Ngân, Chủ tịch HĐQT Jin Pro Network, đơn vị phối hợp tổ chức, bốc lá thăm đầu tiên nội dung đôi nam nữ

Ông Phạm Trung Dũng, Giám đốc điều hành Kaiwin bốc thăm chia bảng

Ông Hà Văn Kiệm, thành viên Ban tổ chức tham gia bốc thăm

Căn cứ theo điều lệ giải, ban tổ chức tiến hành bốc thăm nội dung đôi nam - nam và đôi nam - nữ chia làm 4 bảng (5 cặp/bảng), thi đấu vòng tròn chọn các cặp nhất, nhì mỗi bảng (tổng cộng 8 cặp) vào tứ kết.

Tại nội dung đồng đội tiếp sức dành cho KOL, khách mời, ban tổ chức tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên tạo 8 đội (mỗi đội 8 vận động viên), chia vào 2 bảng thi đấu vòng tròn để chọn ra các đội nhất, nhì mỗi bảng vào thi đấu bán kết, chung kết.

Toàn bộ các trận đấu của giải sẽ được điều hành bởi trọng tài quốc gia, trọng tài chuyên nghiệp, áp dụng luật pickleball của Liên đoàn Pickleball châu Á và các văn bản hiện hành của Cục Thể dục Thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Cúp, huy chương cùng nhiều phần thưởng hấp dẫn chờ đón các vận động viên chinh phục

Tất cả đã sẵn sàng cho ngày hội pickleball kỷ niệm 50 năm Báo An ninh Thủ đô

Kết thúc giải, ban tổ chức sẽ trao cúp, kỷ niệm chương chào mừng 50 năm Báo An ninh Thủ đô, phần thưởng (tiền mặt và hiện vật) cho các cặp vận động viên đoạt giải Nhất, Nhì, 2 giải Ba ở các nội dung đôi.

Tương tự, nội dung KOL, khách mời sẽ trao thưởng 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 2 giải Ba gồm cúp, huy chương, phần thưởng (tiền mặt và hiện vật) dành cho các team có thành tích xuất sắc.